Fedez annuncia l’arrivo della nuova creatura: la notizia che nessuno si aspettava

Le novità sono all’ordine del giorno in casa Ferragnez: su Instagram il rapper e cantante Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha fatto una sorpresa ai suoi fans annunciando una notizia inaspettata.

Federico Lucia, in arte Fedez, è un rapper e cantante milanese. Oggi ha 32 anni d’età ed è sposato con l’imprenditrice digitale ed influencer Chiara Ferragni: insieme hanno avuto due figli, Leone (3 anni) e Vittoria (6 mesi). La coppia, che è convolata a nozze nel 2018 a Noto, in Sicilia, è spesso chiamata “Ferragnez“: di recente è uscita anche una serie tv su Prime Video incentrata sulla loro vita.

La carriera di Fedez è iniziata nei primi anni 2000, quando ancora sconosciuto pubblica i primi brani musicali. Nel 2011 si unisce all’etichetta di Guè Pequeno e in pochi anni raggiunge la notorietà nazionale: Fedez diventa così tanto famoso in poco tempo che nel 2014 Sky lo fa diventare il giudice più giovane della storia di X-Factor.

Per qualche anno, la sua carriera musicale è stata legata al rapper J-Ax, con il quale ha collaborato per l’uscita di un album in coppia, chiamato “Comunisti col Rolex“. I due, però, si sono poi separati e Fedez ha denunciato in più di un’occasione il comportamento scorretto del suo ex collega.

Negli ultimi giorni il nome di Fedez è sempre più spesso associato alla politica: pare infatti che il rapper abbia acquistato un dominio per un sito internet sulle Elezioni 2023 in Italia. Forse il cantante ha intenzione di entrare in politica e candidarsi? Niente di ufficiale, ma nel frattempo c’è qualcos’altro che bolle in pentola…

Nuovo album “Disumano”: annuncio bomba del cantante

La grande novità è l’uscita del suo nuovo album dal titolo “Disumano“, in programma per il prossimo 26 novembre 2021 e prodotto da Sony. Il disco conterrà venti canzoni e vedrà la collaborazione di ben tredici artisti, tra cui anche Francesca Michielin, con la quale aveva già cantato a Sanremo 2021.

La nuova creatura è in arrivo e con essa anche una stupenda Special Edition per chi acquista l’album in pre-order prima dell’uscita ufficiale: l’edizione speciale del disco contiene tre carte collezionabili create da “Panini” che saranno vendute in tiratura limitata.

La notizia che nessuno si aspettava, però, e che Fedez ha comunicato oggi nelle sue storie Instagram, è che la Special Edition del nuovo album Disumano è già tutta sold-out. Una notizia inaspettata dal momento che erano state messe in vendita da pochissimo: in ogni caso, Fedez ha già rassicurato i fans promettendo nuove sorprese in arrivo per i prossimi giorni.