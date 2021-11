Riconoscete questo piccolo studente? Oggi è il re della musica italiana: ecco chi è

Indovinate chi è questo bambino col grembiule nella foto? Oggi è un cantante tra i più famosi di sempre, il vero e proprio re della musica leggera italiana: ecco di chi si tratta.

Siete riusciti a riconoscerlo? Avete capito chi è il bimbo nella foto con indosso il grembiule da scuola con tanto di fiocco? Dietro quel sorriso da bambino si nasconde quello che oggi è uno dei cantanti italiani più famosi di sempre, con oltre duemila concerti alle spalle e più di 60 milioni di dischi venduti.

Se non l’avete ancora riconosciuto, proviamo a darvi qualche indizio che può aiutarvi a capire chi è: questo cantante è così famoso che detiene il record italiano di spettatori per un singolo evento musicale, più di 88mila persone radunate allo stadio Olimpico di Roma per il suo concerto.

In carriera ha pubblicato ben 40 album musicali, di cui sedici registrati in studio, dodici live nei suoi concerti, nove raccolte musicali con i suoi migliori successi e tre colonne sonore per film. Ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 1985, ma le sue canzoni sono famosissime anche in Spagna e in Sudamerica.

Insomma, adesso lo riconoscete quel piccolo studente? Proviamo a darvi un ultimo indizio prima di rivelare chi è oggi il bambino: ha raggiunto il successo nazionale ad inizio anni ’70, quando esce il suo terzo album che contiene anche la title-track “Questo piccolo grande amore“.

Il bambino in foto è Claudio Baglioni da piccolo

Proprio così, ecco chi è: Claudio Baglioni da piccolo, lo studente in grembiule e il bimbo con la fisarmonica sono due vecchie foto di lui da bambino. Oggi Claudio Baglioni ha 70 anni d’età e la sua compagna di vita è l’imprenditrice musicale Rossella Barattolo, conosciuta tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Il figlio di Baglioni, però, è frutto della sua relazione precedente, il matrimonio con la cantante Paola Massari: il figlio si chiama Giovanni Baglioni ed è un chitarrista di grande talento, che suona spesso anche con lui.

L’ultimo disco di Claudio Baglioni è stato pubblicato l’anno scorso, nel 2020, e si chiama “In questa storia che è la mia“. Negli ultimi anni, però, il cantante si è dedicato spesso anche alla tv: per due anni è stato direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo e adesso è su Canale 5 con lo show “Uà – Uomo di varie età“.