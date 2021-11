Tragedia a Uomini e Donne: si spenge a 39 anni l’ex cavaliere

Si è verificata una vera e propria tragedia che ha visto coinvolto il 39enne catanese cavaliere di U&D: ecco i dettagli della vicenda

Uno dei programmi più apprezzati e affermati in assoluto dal pubblico italiano sia per la conduttrice e sia per i contenuti che esso tratta è il dating show Uomini e Donne condotto dalla regina indiscussa Maria De Filippi che va in onda dal 1996 su Canale 5 nel primo pomeriggio. Il programma deriva dal precedente condotto dalla conduttrice che prendeva il nome di Amici ed era considerato la versione “adulta”, dove inizialmente l’obbiettivo era quello di parlare della propria storia creando un confronto con il pubblico. Nel corso della realizzazione, nel 2001, pur avendo lo stesso nome il programma aveva un’impronta completamente diversa.

Il programma, aveva l’obiettivo di instaurare storie d’amore e conoscenze per la finalità di condividere insieme l’amore, fonte primaria del programma. Nelle stagioni che si sono susseguite come quella del 2016/2017 e la successiva, Maria ha dato la possibilità alle persone omosessuali di poter cercare l’amore nella sua trasmissione, come è successo per Mario e Claudio Sona, anche se la relazione ad oggi è terminata per varie incompatibilità di carattere e i due condividono la vita entrambi con altre persone. Nel 2021, il programma accoglie la prima tronista transgender.

Al trono classico cui il pubblico era abituato a seguire, Maria e il suo staff ha voluto aggiungere il trono Over chiamato L’amore non ha età, dal 2010, dove vedeva la presenza di un uomo che veniva corteggiato da due gruppi, uno di ventenni e l’altro di trentenni. Successivamente si è evoluto in Ragazzi e Ragazze fino al 2012 in cui sono rimasti solamente due: il trono Classico e il trono Over. La protagonista indiscussa del trono Over, ormai da svariate edizioni che ha sempre fatto parlare di sé per le sue liti furibonde con l’opinionista Tina Cipollari che non può accettare i ritocchini che la donna ha fatto per apparire, è la bella Gemma Galgani, spesso al centro del programma per la sua ricerca disperata dell’uomo della sua vita che, a quanto pare, nonostante ella si illude ogni volta di averlo trovato, si rende conto che non è fatto ad hoc per lei.

Purtroppo, il programma di Uomini e Donne ha dovuto affrontare una grave perdita in quanto un uomo di soli 39 anni che faceva parte del parterre del trono Over ha perso la vita in un incidente stradale: stiamo parlando del bellissimo ed educato Riccardo Ravalli.

La scomparsa del corteggiatore Riccardo

Un tragico lutto ha dovuto affrontare la redazione di Uomini e Donne in seguito alla scomparsa del corteggiatore del trono over Riccardo Ravalli che ha soli 39 anni ha perso la vita per un incidente stradale avvenuto sul tratto autostradale A22 del Brennero.

Secondo quanto hanno potuto ricostruire, l’uomo pare avesse tamponato un camion e fra le ipotesi potrebbe essere stato un colpo di sonno o una distrazione.

Una delle dame del programma, Daniela, ha ricordato Riccardo con un messaggio: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”.