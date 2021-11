Avete mai visto la casa di Simona Ventura? È di una raffinatezza unica

La conduttrice Simona Ventura ha una casa davvero molto elegante e bella come la sua personalità: ecco i dettagli

Uno dei volti che ha cambiato la conduzione soprattutto nei palinsesti Rai con uno dei programmi calcistici più seguiti e amati dagli spettatori e la sua professionalità unica che si contraddistingue dal resto è la splendida Simona Ventura, volto storico della trasmissione Quelli che il calcio, ed ex compagna di Stefano Bettarini, una storia che ha fatto chiacchierare molto il mondo del gossip per alcuni tradimenti che la conduttrice ha dovuto affrontare. Sono tanti i programmi di successo condotti dalla splendida Simona, ricordiamo le prime edizioni de L’Isola dei famosi, The Voice Senior e la sua simpatia spiccata per il cantante rap Gue Pequeno, Temptation Island Vip e Selfie- le cose cambiano. Da sempre considerata tra le migliori conduttrici che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Il suo primo esordio nel mondo della televisione e dello spettacolo è avvenuto nel lontano 1985, dove era una semplice concorrente nel programma W le donne, un anno dopo ha partecipato come concorrente a Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin, fino alla vittoria del concorso di bellezza Miss Muretto, partecipando di diritto alle selezioni di Miss Italia. Le sue partecipazioni come concorrente la vedono anche nel famoso programma di Mike Bongiorno Telemike.

Dopo tanto, la bella Simonetta riesce ad affiancare Giancarlo Magalli nello show Domani sposi in onda nel 1988 su Rai 1 in qualità di valletta, continuando a perseguire la strada come giornalista praticante sportiva a Telemontecarlo come inviata di Galagol, trasmissione calcistica condotta da Massimo Caputi e Alba Parietti, ma senza riuscire a diventare giornalista professionista.

Il suo grande successo che l’ha portata a essere considerata la quarta donna kermesse che ha fatto la storia della conduzione italiana è stato il famoso programma Quelli che il calcio condotto per ben dieci che segna il raggiungimento della sua carriera. Nel 2003, visto gli ottimi riscontri, ella presenta le prime edizioni de L’Isola dei famosi in onda inizialmente su Rai2 e vari altri programmi come Temptation Island Vip che ha visto protagonista anche il suo ex marito Stefano Bettarini e la sua attuale compagna.

Ha sempre rivelato di non amare molto due conduttrici, quali Mara Venier e Barbara D’Urso affermando in un’intervista che tra loro due preferirebbe la pizza. Al contrario su Maria De Filippi ha sempre speso parole di orgoglio e molto positive affermando: “Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa“.

Ma molti fan della conduttrice si chiedono dove abita e come è fatta la sua casa, quali sono le caratteristiche che rispecchiano la conduttrice.

La casa di Simona Ventura

Simona Ventura vive insieme al suo compagno in una casa davvero molto elegante raffinata che rispecchia appieno la sua personalità.

Il colore predominante nell’abitazione della bella conduttrice è il bianco, in quanto risalta l’eleganza e la raffinatezza, infatti a dar vita al divano bianco del sala da pranzo vi è una bellissima tenda rossa e un mobile in legno dove vi sono ritratti e ricordi della carriera e della vita privata della conduttrice e del suo compagno.

Inoltre, nel sala relax potrebbe esserci anche un camino a far sfondo a momenti di relax e tranquillità che si gode Simona Ventura lontano dai riflettori.

La cucina, invece, è sempre di colore molto chiaro e prevale un mobile in marmo dove ella può cucinare al meglio e in perfetta comodità.

Una casa da sogno perfetta per una super ed elegante conduttrice come lei.