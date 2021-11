Conoscete la compagna di Pierfrancesco Favino? Anche lei è famosissima

Pierfrancesco Favino è uno degli attori più amati in Italia, ma non tutti sanno che la sua compagna è anche lei molto famosa.

Pierfrancesco Favino è un attore di Roma classe 1969. Di origini pugliesi, capisce fin dalla più tenera età che la recitazione è la sua più grande passione. Frequenta l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico ed arriva in tv con piccoli ruoli fino al 2006, l’anno della sua consacrazione, quando partecipa al film Gino Bartali – L’intramontabile.

Lo troviamo in film dal calibro di L’ultimo bacio, Romanzo Criminale, Saturno contro, Gli anni più belli, Rush e World War. Mentre nel 2018 affianca Claudio Baglioni e Michelle Hunziker alla conduzione del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2002 è fidanzato con Anna Ferzetti che l’ha reso padre di Greta (2006) e Lea (2012).

Ecco chi è la compagna di Piefrancesco Favino

Pierfrancesco Favino è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Se la sua vita professionale è sotto gli occhi di tutti, lo è un po’ meno la sua vita di tutti i giorni. Infatti non tutti sanno che la sua compagna è una donna anche lei molto famosa nel nostro paese.

Da 17 anni, Favino è al fianco di Anna Ferzetti, attrice di Roma classe 1982 che ha ricevuto due candidature ai Nastri d’Argento ed ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Paola nel film Domani è un altro giorno. Appassionata di recitazione, ha studiato musical, danza e cinema a Vienna.

Durante la sua carriera ha avuto l’opportunità di lavorare al fianco di registi come Sergio Leone e la troviamo in titoli come Il maresciallo Rocca 4, Il Commissario Rex, Il tredicesimo Apostolo, Ultimo.

Anna Ferzetti parla della relazione con Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti ha rivelato che la parte più romantica della coppia è Piefrancesco Favino in quanto lei non è molto coccolona. Inoltre, è consapevole del fatto che sono una coppia da tanto tempo, ma sa che ad aiutarli ad andare avanti è stato anche il fatto che non sempre vivono insieme 24 ore su 24.

Secondo l’attrice, infatti, la distanza può aiutare nei rapporti lunghi. Ovviamente sono sempre pronti a supportarsi: l’uno è il primo fan dell’altra e si danno sempre consigli, ma sono anche in grado di dimenticare i loro lavori e di vivere la vita di tutti i giorni senza pressioni. Ed entrambi, ovviamente, condividono l’amore per le figlie ed amano passare il loro tempo libero con le piccole di casa Favino.