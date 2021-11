Elettra Lamborghini a contatto con i medici: ecco cosa sta succedendo

Elettra Lamborghini ha pubblicato una foto nelle sue storie Instagram che la mostra mentre si sottopone a controlli medici. Ecco che cosa sta succedendo alla cantante.

Elettra Miura Lamborghini è una cantante e showgirl bolognese, ereditiera della nota casa automobilistica di lusso. Famosissima in Italia, ha partecipato a reality-show anche in Spagna e in Sudamerica, diventando un personaggio televisivo di fama internazionale. Oggi ha 27 anni d’età ed è sposata.

Elettra Lamborghini ha iniziato la sua carriera proprio come concorrente di reality show come “Riccanza“, in onda su MTV nel 2016, “Super Shore”, “Gordie Shore” e l’edizione spagnola del “Grande Fratello”. Ben presto, però, lascia i set televisivi e si dedica pienamente alla musica.

Nel 2019 è uscito il suo primo e unico album musicale dal titolo “Twerking Queen“, che contiene tra le altre anche il singolo di successo “Pem Pem“. Nel 2020 è tra i concorrenti del Festival di Sanremo con la canzone “Musica e il resto scompare“. Attualmente su Discovery+ va in onda una web tv interamente dedicata alla sua vita dal titolo “Elettra e il resto scompare”.

Elettra si è sposata nel 2020 in una lussuosa villa sul Lago di Como: suo marito è Nick van de Wall, in arte Afrojack, un dj olandese famoso in tutto il mondo con il quale si era fidanzata appena un anno prima. La coppia è spesso in viaggio in giro per il mondo.

Elettra Lamborghini sottoposta al test del tampone

Ma cosa ci faceva la cantante bolognese a contatto con i medici nelle sue storie Instagram? Di recente Elettra Lamborghini ha pubblicato una storia che la mostra mentre si sottopone ad un test del tampone faringeo per il coronavirus. La cantante sta benissimo, ma allora perché quel tampone?

Ebbene, ecco svelato il mistero: la showgirl sta affrontando un lungo viaggio di lavoro che l’ha vista volare prima in Messico, dove si è fermata oltre un mese e mezzo, e poi negli Stati Uniti d’America, dove ieri ha partecipato all’Electric Daisy Carnival di Orlando, in Florida.

Elettra Lamborghini è una molto attenta alla salute e alla prevenzione, a maggior ragione con il lavoro che fa, che la costringe spesso a stare a contatto con la gente. Oltre al tampone prima degli spostamenti, la cantante tiene sempre la mascherina in pubblico e così ha fatto anche ieri sera, nel pieno della festa, come dimostrano le sue storie Instagram.