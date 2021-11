Laura Pausini, le drammatiche parole della cantante: “Io non ce la faccio più”

Laura Pausini non ce la fa più e si lascia andare a drammatiche parole riguardo la situazione che sta vivendo.

Laura Pausini è una cantante di Faenza classe 1974. Senza dubbio, una delle cantanti italiane più amate all’estero anche grazie alle sue canzoni incise in spagnolo, francese, portoghese ed inglese e grazie alle collaborazioni con artisti dal calibro di Madonna, Phil Collins, Luis Fonsi e Michael Jackson. All’attivo ha 13 album e numerosi premi tra cui l’ultimo vinto nel 2021, ovvero il Golden Globe come migliore canzone originale per Io si (Seen).

La sua carriera è iniziata nel 1993 quando ha vinto il Festival di Sanremo, categoria Nuove Proposte, con il brano La solitudine. All’attivo ha canzoni di successo conosciute da tutti come: Strani amori, Non c’è, Vivimi, Tra te e il mare, Ascolta il tuo cuore, In assenza di te, Celeste, Benvenuto, Le cose che vivi e Simili per citarne alcune. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1993 al 2001 è stata fidanzata con Alfredo Cerruti Jr, mentre dal 2005 è fidanzata con Paolo Carta che l’ha resa madre di Paola (2013).

Laura Pausini ed il difficile periodo che sta vivendo

Il periodo che stiamo vivendo da quasi due anni è difficile per tutti poiché ci ha tolto la gioia di fare molte cose, come quella di poter andare ad un concerto e cantare le canzoni dei nostri idoli. Il mondo della musica, infatti, ne ha risentito molto.

Ed ecco che i fan si lasciano andare a ricordi, sperando che gli stadi pieni e l’emozione di un concerto live potranno tornare presto. Sempre più persone, in questi giorni, stanno pubblicando sui social spezzoni dei concerti di Laura Pausini taggando la cantante per rivivere insieme quei momenti. Laura non perde l’occasione di ripostare tutti, ma ad un certo punto ha dovuto fare una drammatica confessione: “Io non ce la faccio più, voglio tornareeee” scrive la cantante.

Se per noi fan è difficile stare lontani dagli eventi live, lo è anche per gli artisti che non vedono l’ora di poter tornare sul palco e condividere i loro successi con chi li segue da sempre.

Laura Pausini: le sue canzoni rimasterizzate in audio spaziale

Non è certo un mistero il fatto che Laura Pausini sia una delle cantante italiane più amate nel mondo ed ora ha raggiunto l’ennesimo traguardo. Sarà la prima, ed al momento l’unica, artista italiana la cui discografia passerà attraverso il suono di una nuovissima registrazione.

I suoi brani, infatti, saranno rimasterizzati in audio spaziale con Dolby Atmos e saranno disponibili su Apple Music. La cantante si è detta molto felice ed emozionata di questa bellissima opportunità.