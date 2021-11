Nino D’Angelo, la drammatica confessione dell’artista: “Quando vicino a te c’è la morte…”

Nino D’Angelo è stato ospite della trasmissione Verissimo su Canale 5. Il cantante napoletano si è lasciato andare ad una sofferta confessione che riguarda la sua vita privata.

Nino D’Angelo è un cantautore, compositore e attore napoletano, nato nel quartiere di San Pietro a Patierno. Si tratta con ogni probabilità di un artista tra i più famosi e rinomati di Napoli e non solo, con una fama internazionale e oltre cinquant’anni di carriera alle spalle. Oggi ha 64 anni d’età ed è sposato con Annamaria Gallo, con la quale ha avuto due figli.

Come attore ha recitato in oltre una ventina di film tra gli anni ’80 e l’inizio degli anni 2000, collaborando soprattutto con i registi Mariano Laurenti e Ninì Ingrassia. Il suo successo, però, è dovuto soprattutto alla produzione musicale, molto spesso parte integrante del suo lavoro al cinema.

In carriera Nino D’Angelo ha pubblicato più di 40 album musicali, di cui 34 album in studio, 2 Live e 5 raccolte con i suoi migliori successi. Il suo ultimo lavoro, uscito nel 2021, si chiama “Il poeta che non sa parlare” che contiene dieci tracce compreso l’ultimo singolo “Voglio parla’ sulo d’ammore“.

Proprio per promuovere l’ultimo album, di recente Nino D’Angelo è stato ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione “Verissimo“, su Canale 5. Il cantante napoletano si è messo a nudo raccontando alcuni momenti difficili vissuti e lasciandosi andare ad una drammatica confessione.

Il cantante napoletano si confessa a Verissimo

Il primo episodio si riferisce a molti anni fa, quando ancora giovane Nino D’Angelo raggiunse il successo nazionale: “Dei malviventi volevano estorcermi dei soldi e così mi hanno sparato dentro casa. Per me fu un’offesa, ma mia moglie era molto spaventata”. Lo shock fu così forte che lui e sua moglie decisero di lasciare Napoli per trasferirsi a Roma.

L’altra grande sofferenza raccontata dal poeta napoletano riguarda la recente pandemia di Covid-19. Le difficoltà della vita in isolamento, le notizie drammatiche che si ripetevano al telegiornale e tutte le vittime del virus lo hanno segnato nel profondo: “Non si può vivere così, durante il lockdown ho vissuto davvero male“.

Ma Nino ha raccontato di come sia stata proprio tale sofferenza a spingerlo a scrivere un nuovo disco: “Il più difficile della mia carriera” – confessa – “Quando vicino a te c’è la morte non è facile scrivere di amore. Devo ammettere” – continua – “che quando ho visto il murales che mi hanno dedicato ho trovato il coraggio per tornare a scrivere canzoni“.