“Passato giorni difficili…” la confessione straziante di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis condivide sempre tutto con i suoi follower ed ha ammesso di aver passato giorni difficili.

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo di Pomezia classe 1996. Dopo il diploma all’Istituto professionale di moda e di arte, arriva per lei il successo. Precisamente nel 2016 quando, appena ventenne, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante: una storia d’amore che ha appassionato il pubblico fino al 2019 quando la ragazza ha scoperto vari tradimenti da parte del fidanzato ed ha deciso di scrivere il titolo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! edito da Mondadori e che è stato il libro più venduto in Italia su Amazon.

Una carriera in ascesa che la vede testimonial di importanti brand e che nel 2017 l’ha vista partecipare al Grande Fratello Vip. Nel 2021 debutta come attrice al fianco di Fabio Volo in Genitori vs Influencer e conduce il reality Love Island. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata, appunto, al fianco di Andrea Damante, di Andrea Iannone mentre ora è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

Giulia De Lellis ed i giorni difficili passati dalla nonna

Giulia De Lellis è da sempre molto legata alla sua famiglia. Anche se per esigenze di lavoro si è trasferita a Milano, appena può scappa a Pomezia per stare in compagnia dei genitori, della sorella, delle nipotine, ma soprattutto della nonna.

La nonna di Giulia è molto amata dai follower della ragazza che non perde occasione per condividere teneri video in sua compagnia. Tuttavia, la De Lellis ha passato giorni difficili e pieni di preoccupazione poiché la nonna è stata ricoverata per alcuni problemi di salute. Per rassicurare i suoi fan, però, ha voluto pubblicare uno screen di una videochiamata dove nonna Lucilla appare sorridente mentre parla con la nipote.

“Sta molto meglio, ha passato giorni difficili però…La dimetteranno molto presto! Grazie a chi si sta prendendo cura di Lei, era felice” scrive Giulia. Il peggio è passato. La nonna della De Lellis ha dimostrato di essere forte ed ora è pronta per tornare a casa dalla sua famiglia.

Giulia De Lellis e Carlo: figlio in arrivo?

Nel frattempo, la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta procede a gonfie vele. Certo, dopo l’esperienza vissuta con Andrea Damante, la ragazza aveva paura di non riuscire più a trovare un uomo di cui fidarsi ed invece l’amore l’ha colpita ed è felice più che mai.

Giulia e Carlo hanno molti progetti per il futuro, nonostante la giovane età. Al momento convivono, ma sognano di allargare la loro famiglia con l’arrivo di un figlio.