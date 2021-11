Belen Rodriguez, la situazione non è affatto come sembra: la rottura con Antonino è dietro l’angolo

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno insieme o si sono lasciati? La verità sul gossip sale finalmente a galla: ormai sembra davvero che non ci siano più dubbi.

Sulle riviste di gossip ormai non si parla d’altro: tutti si chiedono se Belen Rodriguez è ancora fidanzata con Antonino Spinalbese oppure se la coppia si sia lasciata definitivamente. Di certo, però, la crisi è sotto gli occhi di tutti e adesso un nuovo retroscena sembra mettere la parola fine sulla vicenda.

Belen e Antonino si sono messi insieme nell’autunno del 2020. Lui è un parrucchiere e hair-stylist di soli 26 anni, mentre Belen oggi ha 37 anni d’età: più di dieci anni di differenza tra i due, però, non hanno frenato la passione, al punto che nel luglio del 2021 è nata anche una figlia, di nome Luna Marì.

La piccola Luna Marì è la seconda figlia di Belen Rodriguez, già madre del piccolo Santiago (8 anni), figlio del ballerino Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina. In passato Belen aveva avuto altre relazioni con volti noti della Tv italiana, come il calciatore Marco Borriello, il paparazzo Fabrizio Corona e il pilota di MotoGP Andrea Iannone.

Stando a quello che si dice, anche Antonino Spinalbese sta per passare alla lista degli ex fidanzati di Belen. I due sono ormai in crisi da un po’ e le voci che si rincorrono parlano di litigi e incomprensioni, di viaggi di riappacificazione a Parigi finiti male e di distanze che si allargano. E adesso c’è una novità!

Belen paparazzata da Oggi: con Spinalbese è finita

Le foto pubblicate dalla rivista di gossip Oggi lasciano poco spazio ai dubbi e all’interpretazione. La showgirl argentina è stata paparazzata a Milano in compagnia della sua famiglia; c’erano davvero tutti: sua madre, suo padre, suo fratello e sua cognata. Tutti riuniti per festeggiare il compleanno di papà Gustavo, tutti tranne Antonino Spinalbese.

Belen passeggia in strada da sola, fuma una sigaretta, lo sguardo basso che non dà soddisfazione ai paparazzi, poi attraversa la strada mentre suo padre tiene il passeggino della piccola Luna Marì. Perché Antonino non è stato invitato alla festa?

Anche secondo Oggi.it questa è solo l’ennesima prova che lui e la Rodriguez ormai si sono lasciati. Insomma, diversamente da chi parlava di un tentativo di ristabilire il rapporto, la situazione non sembra affatto in via di miglioramento: la rottura ufficiale con Antonino è dietro l’angolo?