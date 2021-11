Giulia De Lellis, preoccupano le condizioni: “Ho qualcosa di strano…”

L’influencer Giulia De Lellis fa preoccupare i fan con le sue condizioni: ecco di che si tratta, i dettagli della vicenda

Il suo successo lo deve al programma tanto noto e seguito moltissimo dal pubblico, condotto dalla regina della televisione Maria De Filippi, l’amore che ha vissuto con un famoso dj le ha dato il massimo della notorietà facendola divenire un’icona tra le ragazzine, oggi blogger e influencer di successo: stiamo parlando della splendida Giulia De Lellis, una ragazza semplice, schietta e umile che è riuscita a conquistare il pubblico con la sua bellezza ma soprattutto il suo carattere forte. La storia d’amore nata negli studi televisivi di U&D con il famoso Andrea Damante non è andata a buon fine poiché ella è stata tradita più volte, prendendo come esempio la sua vita per scrivere insieme ad una famosa scrittrice un libro dal titolo Le corna stanno bene su tutto.

Sempre stata appassionata di moda e look sin da ragazzina, ma prima di diventare una influencer da più di 3 milioni di followers, il suo successo lo deve alla famosa trasmissione di Maria De Filippi dove, da semplice corteggiatrice dal carattere forte e ironico ha corteggiato Andrea Damante, conquistando successivamente il suo cuore divenendone la “scelta”. Un amore vissuto al di fuori della trasmissione, molto seguito dai fan grazie alle Instagram Stories di entrambi, tra viaggi, momenti romantici e la partecipazione del ragazzo al Grande Fratello Vip dove Giulia, si è fatta notare per aver “sistemato” la figlia della Mosetti che girava intorno al suo fidanzato parlandone e utilizzando con molta calma parole pungenti.

Dopo due anni di amore e passione finita, la storia con Damante si conclude quando ella scopre i diversi tradimenti che l’uomo ha fatto alle sue spalle e con molta sofferenza i due si lasciano. Decide di raccontarsi e raccontare la sua storia in un libro con l’aiuto di una scrittrice ottenendo un grosso successo, Le corna stanno bene su tutto.

La ragazza spesso al centro del gossip per i suoi flirt successivi a Damante ha fatto molto parlare di sé frequentando il bel campione di Moto Gp, oggi concorrente a Ballando con le stelle, Andrea Iannone e il cantante del talent Amici, Irama, che, dopo un anno insieme all’influencer ha dichiarato la fine della loro storia tramite post su Instagram affermando: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”.

Giulia ha comunicato tramite le sue Instagram Stories di avere qualcosa che le da molto fastidio.

Cosa è successo a Giulia

La ragazza è solita pubblicare parte della sua vita sul suo Instagram e ha deciso di informare i suoi fan e coloro che la seguono comunicandoli di avere da qualche giorno un problema all’occhio.

Ella infatti scrive: “Ci sono anche io ma ho qualcosa di strano all’occhio, è rosso da tuto il giorno e ho sempre la sensazione di avere qualcosa dentro che non c’è”.

Ci auguriamo che la bella Giulia abbia potuto risolvere la situazione nel migliore dei modi.