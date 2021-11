Amadeus, la tragica lotta contro la malattia: il messaggio commovente del conduttore

La dura lotta contro la patologia maschile ha spinto il conduttore di Sanremo a scendere in campo. Ecco il messaggio commovente pubblicato da Amadeus con sua moglie Giovanna.

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, più noto semplicemente come Amadeus, è un conduttore televisivo e presentatore, tra i più amati e famosi della tv italiana. Nato a Ravenna ma con chiare origini siciliane, oggi ha 59 anni d’età ed è sposato con Giovanna Civitillo: insieme hanno avuto un figlio di nome José Alberto, che ha 12 anni.

Amadeus ha conosciuto la sua attuale moglie dietro le quinte del game-show “L’eredità“, all’inizio degli anni 2000, quando lei faceva da valletta e “professoressa”. All’epoca il conduttore era già sposato con Marisa Di Martino, sua prima moglie e madre della sua prima figlia, di nome Alice (24 anni), con cui ha successivamente divorziato.

Anche se Amadeus è famoso soprattutto come showman e conduttore, non tutti ricordano che la sua carriera è cominciata in radio, alla fine degli anni ’80. Proprio in quel contesto nasce il sodalizio con Fiorello, Gerry Scotti, Nicola Savino e gli altri esponenti dell’allora neonata Radio Deejay.

Attualmente Amadeus conduce lo speciale Vip di “I soliti ignoti“, che va in onda tutte le sere su Rai 1. È anche direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, evento che ha diretto già nel 2020 e nel 2021, e lo sarà anche l’anno prossimo per la terza e ultima volta. Amadeus non sarà il conduttore di Sanremo a partire dal 2023.

Amadeus con Humanitas per la prevenzione maschile

Amadeus è notoriamente un tipo geloso, al punto che lui e sua moglie Giovanna hanno il profilo Instagram in comune: proprio dai suoi post social arriva il messaggio commovente del conduttore, che potete vedere nella foto qui sopra. La coppia si è lasciata fotografare con lo stand di Humanitas.

In occasione del mese della prevenzione, la fondazione per la ricerca “Humanitas” ha recentemente lanciato una campagna chiamata Blue One che mira a sensibilizzare le persone circa l’importanza della conoscenza delle patologie maschili, un progetto interamente dedicato alla salute degli uomini. E anche Amadeus ha aderito all’iniziativa.

La tragica lotta contro la malattia che tanti uomini sono costretti ad affrontare ha spinto il noto conduttore ad esporsi su Instagram e a sponsorizzare la causa della prevenzione: “Per tutto il mese potrai prenotare consulti gratuiti con degli specialisti“, fa sapere Amadeus, invitando tutti a prendere coscienza dell’importanza di sottoporsi a controlli periodici.