Ambra Angiolini, nozze a sorpresa dopo Allegri: ecco chi è lo sposo

Ambra Angiolini torna a sorridere dopo l’addio all’ex fidanzato Massimiliano Allegri. L’attrice e conduttrice annuncia su Instagram un matrimonio a sorpresa: sapete con chi?

Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed ex cantante, nata a Roma nel ’77. Oggi ha 44 anni d’età e attualmente conduce “Le mattine“, trasmissione in onda ogni giorno su Radio Capital ed è a teatro con lo spettacolo “Il nodo“, diretto da Serena Sinigaglia.

Pur avendo abbandonato la carriera da cantante, di recente Ambra Angiolini è tornata a prestare la voce per l’ultimo album di Marco Masini, in cui canta “Ti vorrei“. Il suo prossimo film al cinema esce l’anno prossimo e si chiamerà “La notte più lunga dell’anno“, diretto dal regista Simone Aleandri.

Ex moglie del cantante Francesco Renga, con cui ha avuto due figli (Jolanda, la prima e Leonardo, il secondo), è stata per tre anni e mezzo la compagna dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: la loro relazione è finita da pochissimo a causa di un tradimento e almeno inizialmente lei non sembra averla presa benissimo.

Passata la delusione, Ambra è tornata a sorridere anche grazie a delle “nozze a sorpresa“. Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini? Con chi si sta sposando? Per rispondere a queste domande, bisogna dare una sbirciata alla trama dell’ultimo film di Ambra Angiolini.

“Per tutta la vita”: Ambra Angiolini sposa Fabio Volo?

Il film si chiama “Per tutta la vita“, diretto da Paolo Costella, uscito al cinema l’11 novembre 2021. La pellicola racconta la storia di quattro coppie sposate che per uno strano motivo sono costrette a celebrare una seconda volta le loro nozze, pena l’annullamento del precedente matrimonio.

Ed ecco chi è lo sposo: nel film Ambra Angiolini interpreta Sara e suo marito Vito è interpretato da Fabio Volo. Nella foto qui sopra li vediamo mano nella mano mentre escono dalla chiesa dopo le nozze, ma per scoprire come andrà a finire la storia bisognerà guardare il film fino alla fine.

Ambra Angiolini e Fabio Volo, o meglio, Sara e Vito si sposeranno di nuovo oppure no? Quel che conta è che l’attrice e conduttrice potrà distrarsi almeno per un po’ dalla separazione con Allegri. Il film promette bene e chissà che questa commedia romantica non aiuti Ambra a ritrovare il sorriso e, perché no, anche la voglia di innamorarsi ancora.