Andrea Iannone diventa padre? Svelato il retroscena

Nuovo retroscena su Andrea Iannone. L’ex pilota di MotoGP sembra aver fatto colpo sulla ballerina che fa coppia con lui a Ballando con le Stelle. Ora salta fuori la verità sul gossip.

Andrea Iannone è un ex pilota motociclistico, che ha corso in Moto GP dal 2013 al 2019. Oggi ha 32 anni d’età e dopo aver lasciato il campionato motomondiale si sta dedicando sempre più spesso alla Tv: al momento è tra i concorrenti della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle“, talent show di Rai 1.

A Ballando con le stelle Iannone fa coppia con Lucrezia Lando, 22 anni d’età, ballerina di Bassano del Grappa ormai da tre anni nel cast della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Lei è anche l’ex fidanzata del ballerino Marco De Angelis, che adesso sta con l’attrice Claudia Pandolfi.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Andrea Iannone ha accusato un malore in diretta che gli ha impedito di esibirsi nella prova speciale. Il pilota è stato mostrato steso su un lettino affiancato dai medici e per qualche istante si è temuto di doverlo trasportare in ospedale. Per fortuna, Iannone sta bene ed è già pronto a tornare in pista.

Nel frattempo, in molti si chiedono se tra lui e Lucrezia Lando ci sia qualcosa in più di un sano rapporto di lavoro ed amicizia. Il pilota, che tra le altre cose è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha dimostrato un certo feeling con la ballerina veneta e chissà che in segreto non sia già scoppiato l’amore.

Il pilota fa coppia con Lucrezia Lando: il gossip

Il gossip fa gola a molti e stavolta è il giornalista e presentatore di La Vita in Diretta, Alberto Matano a indagare un po’ di più sulla vicenda. Sfruttando l’occasione di un’intervista con il pilota, gli ha chiesto senza mezzi termini se ci fosse qualcosa tra lui e Lucrezia e sapete come ha risposto lui?

“Lucrezia è già incinta!“. Andrea Iannone diventa padre? Andiamoci piano, perché con ogni probabilità si è trattato solo di una simpatica battuta. Di fronte alle insistenze di paparazzi e riviste di gossip, e messo dinanzi alla domanda, il pilota e ballerino ha risposto scherzando.

“Ci stiamo sposando!“. Poi rincara la dose: “Già abbiamo programmato il matrimonio“. E alla fine insiste: “È già incinta“. Insomma, per ora è svelato il retroscena: Andrea Iannone e Lucrezia Lando non stanno insieme. O almeno è questo quello che dicono…