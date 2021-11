Avete idea di quanto incassa Maria De Filippi? Un patrimonio che fa venire i brividi

La conduttrice Maria De Filippi ha un patrimonio davvero da far venire i brividi: ecco quanto guadagna, i dettagli della vicenda

Una donna straordinaria dal talento indescrivibile che ha cambiato nel corso della sua carriera il modo di fare televisione e soprattutto il modo di comunicare attraverso i suoi programmi che si rivelano sempre un vero e proprio successo, considerata insieme a Mara Venier la regina della televisione italiana e come direbbero Pio e Amedeo senza di lei non tutto sarebbe uguale: stiamo parlando della fantastica Maria De Filippi, una donna professionale, autoironica e con una qualità artistica al di fuori del normale imparagonabile ad altri personaggi dello spettacolo. Ella è la moglie del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo e la notorietà la deve proprio a lui.

La sua città nativa è Milano e Maria, prima di diventare una donna di spettacolo e una bravissima conduttrice si è laureata in Giurisprudenza con specializzazione in Scienza delle Finanze e, da giovane aveva tentato la carriera in magistratura. Successivamente, quasi abbandonando questa strada, ella comincia a lavorare per una società di videocassette e la sua vita cambia durante un convegno sula pirateria musicale dove, conosce il giornalista professionista già conosciuto Maurizio Costanzo che le propone, riconoscendo una dote spiccata per la comunicazione, di diventare sua assistente.

Dopo poco tempo, nel 1992, Maria diviene la conduttrice del talk show Amici, trasmesso grazie all’ottimo successo di sabato pomeriggio anche per altre successive edizioni divenendo vincitore della categoria Miglior trasmissione di intrattenimento con ospiti.

Per Maria il raggiungimento dell’apice della carriera l’ha ottenuto non solo con i programmi ma anche con la sua estrema professionalità, qualità ben chiara ai telespettatori che da sempre la seguono: ricordiamo C’è posta per te, Amici, il dating Uomini e Donne e l’ideazione di Temptaion Island e ancora Pequenos Gigantes.

Maria è legata sentimentalmente a Maurizio Costanzo dal 1995 e nel 2004 hanno deciso di adottare Gabriele, il loro unico figlio che lavora dietro le quinte del programma Uomini e donne, spesso considerato un vero professionista. Proprio Maria ha spiegato in un’intervista il rapporto speciale che ha con suo figlio affermando: “ Un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più. E io non sono prodiga di complimenti, lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è uno fedele”.

Il pubblico italiano è curioso di sapere qual è il patrimonio della fantastica Maria De Filippi.

Il patrimonio di Maria De Filippi

La splendida Maria De Filippi divide i guadagni delle sue trasmissioni tra la sua società, Fascino SRL e Mediaset.

I dividendi dell’anno 2020 le hanno permesso di intascare circa 2,5 milioni di euro da sommare con i compensi artistici della conduttrice. D’altronde la professionalità va pagata e Maria De Filippi è una donna con un’estrema competenza del mondo dello spettacolo e della comunicazione.