Iva Zanicchi dilaniata dal lutto: “Una pena che non si rimargina”

Iva Zanicchi si commuove in diretta: il racconto straziante del lutto che l’ha sconvolta emotivamente. La cantante confessa la grave perdita dalla quale fa ancora fatica a riprendersi.

Iva Zanicchi è una cantante italiana, personaggio tv e conduttrice, volto noto della televisione italiana ormai dagli anni ’60. Oggi la Zanicchi ha 81 anni d’età e fin dagli anni ’80 ha una relazione amorosa con il giornalista Fausto Pinna; ha anche una figlia frutto del suo precedente matrimonio con Tonino Ansoldi.

Iva Zanicchi ha avuto una carriera lunga e variegata. Nel corso degli anni è stata una cantante apprezzatissima, vincitrice di ben tre edizioni del Festival di Sanremo, autrice di oltre 30 album musicali, ma anche attrice per il cinema, il teatro e la Tv, scrittrice di libri autobiografici ed europarlamentare tra le fila del centro-destra.

Nel 2021 è stata opinionista fissa della quindicesima edizione del reality-show L’Isola dei famosi, poi ha affiancato Lorella Boccia e Mara Maionchi al Venus Club su Italia 1 e infine ha ottenuto la conduzione di un programma tutto suo, in onda per due puntate in prima serata su Canale 5, dal nome “D’Iva“: una sorta di omaggio alla sua carriera.

Non tutto, però, è sempre rosa e fiori. Nel corso della sua vita Iva Zanicchi ha dovuto affrontare episodi spiacevoli e lutti difficili e la pandemia di coronavirus non ha risparmiato né lei né i suoi cari. Anche la Zanicchi, che per fortuna oggi sta benissimo, era stata ricoverata all’ospedale di Vimercate per Covid-19, insieme a suo fratello.

La Zanicchi sconvolta dalla morte di suo fratello

Il fratello di Iva Zanicchi non ce l’ha fatta: anche lui ricoverato con sua sorella a Vimercate, alla fine il coronavirus se l’è portato via, con grande dispiacere per sua sorella. La Zanicchi ha affrontato l’argomento nel salotto di Barbara D’Urso, in diretta a Domenica Live su Canale 5, senza nascondere la commozione.

Iva Zanicchi dilaniata dal lutto ha raccontato di non aver potuto assistere suo fratello nelle ultime ore della sua vita, a causa delle restrizioni anti-Covid che non le permettevano di entrare in ospedale. Una mancanza che l’ha molto turbata, impedendole di condividere con il tanto amato fratello gli ultimi attimi di vita.

“Vorrei fare un appello” – ha detto la Zanicchi quasi in lacrime – “Dovete consentire ai parenti di stare vicino ai propri cari in ospedale, fosse anche solo per cinque minuti. Non si può morire da soli“. La cantante ha raccontato di star facendo fatica ad elaborare le ferite causate dal lutto di suo fratello Antonio anche per questo motivo: “Non mi hanno permesso di stargli vicino, questa è una pena che non si rimargina più“.