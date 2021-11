Sabrina Ferilli, attimi di panico in diretta: “Mi si è rotto…”

L’attrice Sabrina Ferilli e l’attimo di panico in diretta per qualcosa che gli si è rotto: ecco di che si tratta

Con la sua bellezza mediterranea, le sue curve prorompenti è stata sempre l’icona attoriale dei nostri giorni, a completare le sue caratteristiche vi è anche la professionalità e una carriera davvero brillante e ricca di successi: stiamo parlando della splendida Sabrina Ferilli, una delle attrici più brave che il cinema italiano ma soprattutto il pubblico apprezza particolarmente. Oltre le numerose fiction e molti cinepanettoni che lei in più di una occasione ha confessato di amare particolarmente, ella ha instaurato un’amicizia davvero speciale con la regina della televisione italiana, Maria De Filippi, e le due regalano gag davvero comiche nella trasmissione Tu si Que vales.

Ella sin da subito aveva le idee chiare su ciò che volesse fare della sua vita, così tentò senza successo di entrare al centro Sperimentale di Cinematografia e la sua carriera iniziò proprio da parti secondarie in alcuni film come Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, e piccoli ruoli in film di secondo piano alla fine degli anni Ottanta. I film a cui ha preso parte la splendida Ferilli sono davvero molti tra cui Diario di un vizio di Marco Ferreri, e la massima notorietà, invece, la raggiunse con un film di Paolo Virzì dal titolo La bella vita con cui ottiene il Nastro D’Argento alla miglior attrice protagonista.

Non tutti sanno che la bella Ferilli è sempre stata una donna con dei sogni, professionale e con una carriera brillante tanto da permetterle di ottenere diversi premi e riconoscimenti, ma in un’intervista al Corriere della sera ha confessato quello che desiderava per davvero: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

L’attrice è stata vittima di stalking da un uomo che si era invaghito di lei tanto da presentarsi vestito da principe azzurro o impugnano una pistola giocattolo spaventando a morte la donna che, all’ennesimo rifiuto è stata addirittura strattonata e insultata. L’uomo è stato accusato di stalking e condannato ad un anno di reclusione.

Durante una puntata di Tu si que vales dove ella partecipa in qualità di opinionista è successa una cosa clamorosa ma allo stesso tempo molto simpatica.

Cosa è successo a Sabrina

Durante la puntata di Tu si Que vales, il personaggio di Giovannino che ha il compito di infastidirla durante la puntata ci è riuscito tanto da provocare la reazione della bella Ferilli di rincorrerlo per tutto lo studio, cadendo dietro le quinte e lasciando i giudici basiti.

Ella con al sua simpatia rientrando in studio ha confessato: “Mi si è rotto il vestito“, un vestito da urlo come la simpatia e bellezza estrema dell’attrice.