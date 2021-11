Sanremo, ecco il motivo del forfait di Fiorello: la verità che nessuno si aspettava

Perché Fiorello non parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo? Finalmente salta fuori tutta la verità sulla sua rinuncia: ecco perché non sarà sul palco dell’Ariston.

La settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana si terrà al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 1 febbraio 2022 a sabato 5 febbraio 2022 e come sempre sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e RaiPlay. Anche quest’anno ci sarà una sezione del Festival dedicata ai Giovani e una ai Big.

Se volete conoscere i nuovi cantanti di Sanremo 2022, c’è ancora da aspettare. Al momento sono ancora in corso le selezioni per le nuove promesse che dovranno concorrere alla categoria “Giovani” e i nomi dei cantanti si conosceranno solo tra qualche mese. Nel frattempo, però, si inizia già a discutere sui nomi dei conduttori.

Amadeus è stato confermato come direttore artistico e presentatore di Sanremo 2022: per la terza volta sarà lui a condurre il Festival, mentre non ci sarà nell’edizione 2023, per la quale sarà scelto un nuovo direttore. Al fianco di Amadeus, però, non ci sarà anche Rosario Fiorello.

Fiorello aveva affiancato Amadeus sia a Sanremo 2020 che a Sanremo 2021, ma lo showman siciliano ha rinunciato a partecipare una terza volta al fianco del suo amico e collega. Al momento non si conosce ancora il nome del suo sostituto, ma sono molte le voci che circolano circa i motivi del suo forfait.

Ecco perché Fiorello non ci sarà a Sanremo 2022

La verità che nessuno si aspettava è stata rivelata dal giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, sulle pagine della rivista settimanale “Nuovo“. Ecco dunque svelato il motivo sul perché Fiorello non ha intenzione di partecipare a Sanremo 2022.

“Fiorello è uno che è stato lontano dalla tv generalista per molti anni – scrive Costanzo prima di entrare nei dettagli della decisione – questo non ce lo dobbiamo dimenticare“. E in effetti la sua presenza a Sanremo 2020 era stata per molti una sorpresa da questo punto di vista. Ma come mai non ha voluto ripetere l’esperienza per una terza volta?

“Fiorello è uno che non ama mai ripetersi. La verità – scrive Costanzo su Nuovo – è che Fiorello teme di risultare banale e ripetitivo se si trovasse per l’ennesima volta sul palco dell’Ariston a rifare le stesse cose“. Insomma, il motivo è tutto qui: Fiorello non ne vuole sapere di mettere a repentaglio la sua reputazione di irresistibile showman e per questo non lo vedremo a Sanremo il prossimo febbraio.