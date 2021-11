Sorridente da bambino, oggi è uno dei migliori interpreti del cinema italiano: ecco chi è

Riuscite a riconoscere chi è il bambino piccolo sorridente nella foto? Oggi è diventato un attore famosissimo, tra i più bravi del cinema italiano. Ecco di chi si tratta.

Siete riusciti a capire chi è il bambino che sorride in questa vecchia fotografia? Qui lo vediamo da piccolo, ma oggi lui ha 50 anni d’età ed è un attore italiano famosissimo, probabilmente uno dei più bravi nell’attuale panorama cinematografico italiano. Se non l’avete ancora riconosciuto, ecco qualche indizio.

In quest’altra immagine lo vediamo al mare, in compagnia di sua madre mentre muove i suoi primi passi in acqua. Nato a Bologna nel 1971, è cresciuto a Budrio ed ha iniziato giovanissimo a recitare raggiungendo la notorietà nazionale con uno spot pubblicitario di una nota marca di gelati preconfezionati.

Attore di cinema, Tv e teatro, in carriera ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti: quattro Ciak d’Oro, due David di Donatello, un Globo d’Oro, tre Nastri d’Argento e un premio alla Mostra del Cinema di Venezia. Il suo ultimo film uscito al cinema è “Marilyn ha gli occhi neri“, diretto da Simone Godano.

Avete capito chi è? Se non siete riusciti a riconoscerlo, ecco allora un ultimo indizio prima di rivelare il personaggio: di recente è stato tra i protagonisti della seconda stagione reality show prodotto da Amazon Prime che si chiama “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo“, venendo però catturato nella sesta puntata.

Il bambino in foto è Stefano Accorsi da piccolo

Ebbene sì, ecco svelato il personaggio del giorno: il bambino piccolo nelle foto è l’attore Stefano Accorsi, classe 1971, uno dei migliori interpreti del cinema italiano. In Italia il suo volto è divenuto celebre dopo la pubblicità per Maxibon, nella quale gli toccava pronunciare la celebre frase in inglese maccheronico “Two is meglio che one”.

Nel tempo ha ricoperto ruoli di spessore e di recente è stato protagonista della serie-tv Sky di grande successo “1992“. Tra i film in cui ci ha regalato le sue migliori interpretazioni, ci sono sicuramente “Radiofreccia”, “Le fate ignoranti”, “Veloce come il vento” e “La dea fortuna”.

Oggi Stefano Accorso è sposato con l’attrice Bianca Vitali, con la quale ha due figli piccoli di nome Lorenzo (4 anni) e Alberto (1 anno). Prima, però, era già stato sposato con l’attrice Giovanna Mezzogiorno ed aveva avuto altri due figli con l’attrice francese Laetitia Casta, che si chiamano Orlando (15 anni) e Athena (12 anni).