Albano e Romina di nuovo insieme? La verità riportata dalla figlia

La coppia che ha fatto sognare milioni di telespettatori è forse tornata insieme? la verità la riporta la figlia. Ecco i dettagli della vicenda

Ha fatto sognare milioni di telespettatori, la loro musica è stata la colonna sonora di numerose giovani coppie e i loro brani sono sempre stati un vero successo tanto da conquistare più volte il palco del Festival di Sanremo regalandone dei veri successi, fra cui ricordiamo Nostalgia Canaglia, Felicità e il famoso brano Ci sarà: ovviamente, adesso è tutto chiaro: stiamo parlando di Albano Carrisi e la splendida Romina Power, icona tutta italiana che ha regalato momenti davvero magici al mondo musicale.

Albano e Romina hanno fatto sognare migliaia di fan, i due si sono conosciuti sul set del musicarello Nel sole, brano portato al successo dal cantante rimanendo in classifica per circa diciassette settimane in prima posizione e vendendo più di un milione e mezzo di copie. Sul set scatta l’amore anche se non ben visto da entrambe le famiglie in quanto non erano d’accordo alla loro unione, ma i due sono andati controcorrente formando una coppia sia professionale che sentimentale.

Il loro amore era fresco e sereno infatti proprio Romina ricorda quei momenti da ragazzina che cercava libertà senza troppe pretese tanto da dichiarare in un’intervista: “Era tutto easy, anche tra sconosciuti. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”. Ha anche aggiunto che il cantante non approvava il suo stile di vita sin da loro primo incontro: “Non ne era felice. Anche perché io non nascondevo nulla”.

Il loro rapporto si è inclinato dopo la scomparsa della loro primogenita Ylenia nel lontano 1993, portando i due alla separazione. Anche se, secondo alcune indiscrezioni, i due potrebbero aver deciso di tornare insieme. A rivelarlo è stata la loro figlia Romina in una Instagram Stories.

Le parole della figlia Romina Carrisi

I fan hanno sempre sognato che il loro amore tornasse a vivere e a regalare sogni, proprio la loro figlia Romina Carrisi ha rivelato qualcosa di davvero speciale sulle sue Instagram Stories, dopo aver scoperto un concerto di “Albina e Romino”, sosia della coppia che si terrà il 13 febbraio in Germania.

Così la ragazza ha chiesto a suo padre: “Papà, ma quindi tu stai andando come ospite d’onore al concerto di Albina e Romino, che sono i vostri sosia?!” e Albano scherza affermando che è libero il 32 di febbraio, se spostano la data ci andrà sicuramente.

Un episodio davvero molto bizzarro e simpatico.