Elegantissimo da bambino, oggi riempie gli stadi: ecco di chi si tratta

Riuscite a riconoscere il bambino sorridente in foto? Qui lo vediamo da piccolo, ma oggi è un cantante famosissimo, più volte vincitore del Festival di Sanremo. Ecco chi è.

Sguardo tenero, sorriso dolce e vestito elegante della domenica, con tanto di fiocchetto al collo: avete riconosciuto chi è questo bambino nella foto? Se l’immagine non vi dice niente, sappiate che oggi è un cantante italiano famosissimo. Eccovi allora qualche indizio per aiutarvi a indovinare chi è.

La sua carriera musicale è iniziata alla fine degli anni ’90 e nel 2000 arriva subito la prima partecipazione al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani. Pubblica due album e nel 2007 torna all’Ariston con una canzone dedicata alle vittime di mafia e vince il Festival aggiudicandosi perfino il Premio della Critica.

Da lì la sua carriera è in discesa: pubblica altri otto album musicali e torna a Sanremo nel 2018 e vince di nuovo, stavolta in coppia con un altro cantante. Insomma, da quando è stata scattata la foto, quel bambino ne ha fatto di strada, al punto che oggi riempie gli stadi italiani. Ben 20mila persone lo hanno ascoltato live allo stadio Olimpico di Roma qualche anno fa.

Avete capito chi è? Prima di svelare il nome del cantante misterioso, proviamo a darvi un ultimo indizio: lui è molto amico dei cantanti Ermal Meta e Ultimo, oltre che di Gaetano Curreri, front-man degli Stadio e insieme hanno collaborato in più di un’occasione. Lui ha fatto anche da autore per alcuni cantanti italiani di successo.

Il bambino in foto è Fabrizio Moro da piccolo

Lo avevate capito? Il bimbo in foto era Fabrizio Moro da piccolo. Cantante romano classe ’75, il suo vero nome è Fabrizio Mobrici: oggi ha 46 anni d’età e nel 2019 è uscito il suo ultimo album studio dal titolo “Figli di nessuno” anche se nel 2020 ha pubblicato anche una raccolta di canzoni riarrangiate, dal titolo “Canzoni d’amore nascoste“.

Ha vinto due volte il Festival di Sanremo: prima nella categoria Giovani, nel 2007, con la canzone “Pensa” e poi nella categoria Big in coppia con Ermal Meta nel 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente“.

Nel 2011, all’apice della sua notorietà, ha perfino intrapreso una breve carriera da conduttore televisivo, conducendo il docu-reality “Sbarre“, andato in onda per sette puntate su Rai 2. Successivamente, per qualche anno è stato anche insegnante di canto ad “Amici di Maria De Filippi“.