Gina Lollobrigida, il racconto del dramma: “Mio figlio mi ha derubato”

Gina Lollobrigida è un’attrice italiana tra le più famose di sempre. Classe 1927, oggi ha 94 anni d’età, ma tra gli anni ’50 e gli anni ’60 è stata una vera e propria sex-symbol internazionale, conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole bellezza. Nel 2016 ha ricevuto anche il Premio alla Carriera del David di Donatello.

La Lollobrigida è considerata tutt’oggi una delle attrici più belle della storia del cinema italiano e non solo: negli anni la “Lollo” ha recitato perfino ad Hollywood, collaborando con alcuni tra i registi più importanti dell’epoca. A partire dagli anni ’70, poi, inizia una carriera da fotografa di tutto rispetto.

In carriera ha vinto sei volte il David di Donatello, due volte il Nastro d’Argento e un Golden Globe. La grande notorietà internazionale le ha permesso di ricevere addirittura una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, consacrandola di fatto come una star mondiale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gina Lollobrigida è stata sposata con Milko Skofic, medico, attore e produttore cinematografico sloveno, conosciuto in Italia durante la seconda guerra mondiale: insieme hanno avuto un figlio di nome Andrea Milko Skofic, che oggi ha 64 anni d’età. A quanto pare, però, i rapporti con suo figlio sono tutt’altro che sereni e Gina Lollobrigida ha voluto denunciare quello che sta succedendo.

“Andrò in tribunale”. Lollobrigida difesa da Ingroia

Accompagnata dall’avvocato ed ex magistrato Antonio Ingroia a “La vita in diretta“, Lollobrigida si è sfogata senza mezzi termini: “Mio figlio mi ha derubato“. Inizia così il racconto del dramma: “Sono una donna che ha rappresentato l’Italia del mondo. Oggi, a più di 90 anni, sono piena di energia e voglia di fare, ma purtroppo sto vivendo anni di grande amarezza perché subisco attacchi alla mia vita e al mio patrimonio“.

Il figlio di Gina Lollobrigida sostiene che sua madre non sia più in grado di badare a se stessa: “Questa grave ingiustizia nasce da un’iniziativa di mio figlio“, spiega la diva, “Mio figlio è sparito dalla mia vita, ricompare non per darmi sostegno affettivo, ma per togliermi la disponibilità del mio patrimonio. Esigo il mio diritto di invecchiare senza essere derubata“.

La Lollobrigida difesa da Ingroia annuncia azioni legali: “Qualcuno sostiene che non sia abbastanza lucida per amministrarmi, ma io sono molto lucida e non vi consentirò di derubarmi della mia libertà. Con il mio avvocato Ingroia andrò dinanzi ad ogni giudice per denunciare quello che mi sta accadendo. Io non mi arrenderò mai“.