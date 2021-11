Giulia De Lellis, la rivelazione sconvolgente: “Sto peggiorando…”

L’influencer Giulia De Lellis rivela che sta peggiorando e non riesce a trovare una soluzione ad una sua ossessione.

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo di Pomezia classe 1996. Dopo il diploma all’Istituto professionale di moda e di arte, arriva per lei il successo. Precisamente nel 2016 quando, appena ventenne, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante: una storia d’amore che ha appassionato il pubblico fino al 2019 quando la ragazza ha scoperto vari tradimenti da parte del fidanzato ed ha deciso di scrivere il titolo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! edito da Mondadori e che è stato il libro più venduto in Italia su Amazon.

Una carriera in ascesa che la vede testimonial di importanti brand e che nel 2017 l’ha vista partecipare al Grande Fratello Vip. Nel 2021 debutta come attrice al fianco di Fabio Volo in Genitori vs Influencer e conduce il reality Love Island. Per quanto riguarda la sua vita privata è stata, appunto, al fianco di Andrea Damante, di Andrea Iannone mentre ora è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

Giulia De Lellis sta peggiorando: cosa è successo?

L’influencer Giulia De Lellis è abituata a condividere tutto con i propri follower. D’altronde il suo lavoro si basa proprio su questo: mostrarsi senza filtri nella vita di tutti i giorni tra progetti lavorativi, ma anche nei momenti della sua vita quotidiana.

A tal proposito, la De Lellis si è lasciata andare ad una rivelazione sconvolgente tramite le stories di Instagram dove ha rivelato che: “Sono ossessionata dalle imitazioni comunque, sto peggiorando…Ma da quando sono piccola (è tipo una cosa di famiglia)”.

La ragazza ha il vizio di studiare le persone ed, una volta tornata a casa, deve a tutti i costi imitare la persona che ha studiato con il fidanzato, le amiche o anche da sola davanti uno specchio. La definisce una deformazione personale di una mancata comica.

Come sta la nonna di Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis, in questi giorni, è molto preoccupata per la salute di nonna Lucilla. L’influencer ha pubblicato delle stories di una videochiamata con la nonna mentre si trovava in ospedale ed ha rivelato che la nonna è molto forte e si è ripresa, pronta per uscire e tornare dalla sua famiglia.

Ancora una volta, la De Lellis ha dimostrato che la famiglia è molto importante per lei. Nonostante sia sempre in giro per il mondo, non appena può torna a casa per passare dei momenti con i suoi cari.