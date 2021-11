“Ho pianto per giorni…”: la confessione straziante di Laura Pausini

Laura Pausini si confessa su Instagram. La cantante mette a nudo le sue emozioni, pubblica una foto e racconta tutto quello che è successo: “Dopo questo momento ho pianto per giorni”.

Laura Pausini è una cantante italiana tra le più famose nel mondo. Nata a Faenza, in Romagna, oggi ha 47 anni d’età ed ha una figlia di 7 anni che si chiama Paola, nata dalla relazione con il suo produttore Paolo Carta, con il quale è fidanzata da ormai più di quindici anni.

La carriera della Pausini è cominciata all’inizio degli anni ’90, quando vince Sanremo con la canzone “La solitudine“. Passano solo pochi anni prima che la sua musica si diffonda in tutto il mondo, al punto che nel ’97 compie il suo primo tour mondiale che la consacra definitivamente come una delle cantanti italiane più conosciute all’estero.

In carriera ha pubblicato ben 11 album musicali in studio, più due raccolte con i suoi migliori successi, due album di cover e tre album live registrati durante i suoi concerti in giro per il mondo. Molti dei suoi lavori sono divenuti così celebri all’estero che la Pausini ha deciso di tradurli in lingua spagnola.

Il suo ultimo album è uscito nel 2018 e si chiama “Fatti sentire“, di cui successivamente è uscita anche un rifacimento dal titolo “Fatti sentire ancora”. Proprio un ricordo del 2018 ha emozionato così tanto Laura Pausini da spingerla ad una straziante confessione nelle sue storie Instagram.

La Pausini si commuove al ricordo del 2018

Nel 2018, infatti, Laura Pausini ha vinto il Latin Grammy Award, il più importante riconoscimento dell’industria musicale latino-americana, per il miglior album pop dell’anno, con “Hazte Sentir“, traduzione spagnola di “Fatti Sentire”, battento la concorrenza rappresentata da Pablo Alboran, Mojito Lite, Carla Morrison e Nahuel Pennisi.

All’epoca, però, non tutti credevano in lei: “Mi ricordo cosa mi dicevano: ormai se vecchia, ormai la musica pop è finita, ormai, ormai… Pensavo che tutto sarebbe finito“. E invece la Pausini non ha smesso di credere in se stessa e alla fine ce l’ha fatta: “Ho pianto per giorni dopo questo momento“, confessa “sono consapevole della grande gioia che ho sentito“.

La foto pubblicata su Instagram la ritrae in lacrime con le mani in volto alla notizia della sua vittoria ai Latin Grammy Award 2018. Prima, un’altra storia che mostra il suo staff che esulta all’annuncio della vittoria. La dimostrazione che a tre anni di distanza il ricordo di quel traguardo inatteso continua ad emozionarla.