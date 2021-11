Meghan Markle sotto accusa: questa volta l’ha fatta grossa

Non c’è pace per Meghan Markle, ma questa volta l’ha combinata davvero grossa ed è stata messa duramente sotto accusa.

Meghan Markle è nata a Los Angeles nel 1981. Nota per essere stata un’attrice ed aver preso parte a film come Sballati d’amore, Remember Me, In viaggio con una rock star e serie tv dal calibro di Suits, The War at Home, CSI: Miami, Knight Rider. Tuttavia, è diventata un volto ancora più noto a livello mondiale dopo il matrimonio, nel 2018, con Harry D’Inghilterra. Non il suo primo matrimonio, in quanto dal 2011 al 2013 era stata sposata con Trevor Engelson.

Il matrimonio con Harry le ha permesso di diventare la Duchessa di Sussex e madre di Archie (2019) e Lilibet Diana (2021). Ha portato novità nella Casa Reale Inglese tanto che lei ed Harry hanno deciso di abbandonare il titolo reale e trasferirsi negli Stati Uniti. La sua popolarità nel Regno Unito è ai minimi storici: solo il 26% della popolazione inglese è dalla sua parte.

Meghan Markle questa volta ha sbagliato: cosa ha combinato?

Meghan Markle è sempre al centro dei tabloid britannici che non perdono l’occasione per cogliere in fallo la moglie di Harry. Tuttavia, se solitamente si tratta di rumors, questa volta è la stessa Meghan ad aver confessato il suo errore.

È necessario fare un passo indietro e tornare al mese di febbraio quando il gruppo editoriale del Daily Mail ha perso una causa contro la Duchessa reo di aver pubblicato una lettera indirizzata a suo padre e che sarebbe dovuta rimanere privata. Condannati per violazione della privacy, come è giusto che sia, eppure non si sono dati per vinti poiché sapevano di essere nel giusto.

Hanno deciso di fare ricorso grazie a Jason Knauf, testimone chiave ed ex segretario dei Duchi di Sussex che afferma come Meghan gli abbia chiesto consiglio dopo aver scritto la lettera poiché consapevole che l’avrebbero letta anche altre persone. Questo, ovviamente, fa cambiare tutto con la Markle che passa da vittima a colei che ha organizzato il tutto con colpi di scena per rendere il suo show più credibile.

Meghan Markle ed il libro Finding Freedom

Inoltre, Jason Knauf ha rivelato che Meghan Markle non era totalmente estranea alla stesura del libro Finding Freedom come, invece, vuol far credere. La Duchessa, da parte sua, ha inviato una dichiarazione che è stata letta al processo d’appello dove afferma di essere stata a conoscenza del fatto che: “Il signor Knauf ha fornito alcune informazioni agli autori per il libro” e che avrebbe pianificato un incontro con gli autori in quanto segretario alle comunicazioni.

Nulla di strano fino a qui, se non fosse che la Markle ha sempre affermato di essere estranea alle informazioni che ha condiviso. Scambi che Meghan non ricordava al momento del processo: una Duchessa smemorata?