Belen Rodriguez, le dure parole di Antonino sui figli: la reazione inaspettata

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sempre più lontani: le parole dell’ex hair stylist sono inaspettate e lasciano pensare.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre ora è fidanzata con Antonino Spinalbese da cui ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez ed Antonino ancora in crisi?

Sembrava essersi risolta la crisi tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, ma così purtroppo non è. I due appaiono sempre più lontani tanto che si vocifera che abbiano deciso di vivere in case separate. Tuttavia, ad unirli resta la piccola Luna Mari, la figlia venuta al mondo questa estate.

Proprio a tal proposito, una fan ha scritto ad Antonino: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera” ad attirare l’attenzione è proprio la risposta di Spinalbese che ha commentato con un “Lo penso anche io”. Parole che fanno pensare.

Cosa ha voluto dire? Si è pentito di aver messo su famiglia con la showgirl argentina? Ora che l’aria non è più serena tra i due, l’ex hair stylist non vuole certo dire addio alla figlia. Infatti, ha pubblicato una foto della bambina scrivendo: “Provate a dividerci”. Un giovane papà, ma pronto a fare di tutto per la figlia di cui è pazzamente innamorato tanto che afferma che tutto sembra così complicato, incerto, ma basta guardarla per far passare questi brutti pensieri.

Antonino a Milano e Belen a Roma: addio definitivo?

Lo scorso weekend, Antonino Spinalbese lo ha passato a Milano a fare shopping insieme alla figlia Luna Mari, mentre Belen Rodriguez si è concessa un weekend da vera diva a Roma dove ha inaugurato una boutique di gioielli.

Accolta con entusiasmo dai suoi fan, è apparsa bella e sorridente, nonostante il periodo non proprio sereno che sta vivendo nella sua vita privata.