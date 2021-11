Cecilia Rodriguez a contatto con i medici: “Momento drammatico”

Cecilia Rodriguez ha vissuto momenti drammatici a contatto con i medici: ecco cosa è successo alla showgirl argentina!

Cecilia Rodriguez è una showgirl argentina classe 1990. Figlia di Gustavo e di Veronica, è diventata famosa in Italia inizialmente per essere la sorella minore di Belen Rodriguez. Tuttavia, la piccola Rodriguez ha deciso di camminare con le proprie gambe e di non essere etichettata sempre e solo come “sorella di”.

Inizia la carriera di modella e di indossatrice, ma la vera popolarità la raggiunge quando è tra i concorrenti dell‘Isola dei Famosi (2015) e del Grande Fratello Vip (2017). Inoltre, insieme a Belen ha prodotto Me Fui, linea di costumi da bagno, ed Hinnominate, linea di abbigliamento a cui ha preso parte anche il fratello Jeremias. Nel 2020 ha condotto Ex on the Beach Italia al fianco del fidanzato Moser. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Francesco Monte, mentre dal 2017 è al fianco di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez dai medici: cosa è successo?

Cecilia Rodriguez è dovuta entrare in contatto con i medici. Purtroppo il periodo che stiamo vivendo ci porta spesso a prenderci cura di noi stessi ed a prevenire. Così come fare un tampone è diventato, ormai, parte integrante della nostra routine.

Lo sa bene Chechu che, nonostante la doppia dose di vaccino, è necessario presentare anche il risultato di un tampone negativo per andare in televisione. Così la showgirl argentina si è dovuta sottoporre a questo trattamento che, a quanto pare, non è stato molto facile per lei.

La Rodriguez, infatti, è stata presa in giro bonariamente dal fidanzato Ignazio Moser che le ha scattato una foto mentre le veniva fatto il tampone al naso e non ha perso l’occasione di pubblicarla nelle stories di Instagram scrivendo che è stato un “momento drammatico”. Sappiamo già che per il vaccino Cecilia aveva avuto molta paura ed, a quanto pare, anche il tampone non è stato un momento semplice per lei che, comunque, non si è sottratta alle regole.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: 4 anni di amore

Solo pochi giorni fa, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno festeggiato quattro anni di relazione con un romantico viaggio ad Amsterdam in occasione del loro anniversario. Non sono mancate le dediche social dei due, piene di parole dolci, con la Rodriguez felice di condividere questa avventura al fianco del fidanzato.

Un amore nato sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e su cui nessuno avrebbe scommesso. Ed invece i due sono affiatati ed innamorati con una nuova casa in arrivo a Milano e magari presto un bambino per allargare la loro famiglia.