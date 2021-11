Elisabetta Canalis tagliata fuori? È arrivato l’ultimatum | L’indiscrezione

La bellissima Elisabetta Canalis pare sia stata tagliata furi: arriva l’indiscrezione. Ecco i dettagli e le curiosità

Nota per aver partecipato al tg satirico Striscia la notizia in qualità di velina, oggi una delle showgirl italiane più note insieme alla sua amica ed ex collega Maddalena Corvaglia: stiamo parlando di Elisabetta Canalis che si ricorda non solo per il noto programma a cui ha partecipato in qualità di velina, ma anche per i flirt con vari personaggi dello spettacolo fra cui ricordiamo il calciatore Christian Vieri e l’attore George Clooney. Grazie alla sua bellezza e capacità di stare nello spettacolo, ella ha partecipato anche al Festival della canzone italiana nel 2011 con Belen Rodriguez.

Il sogno dello spettacolo era quello che avrebbe voluto realizzare sin da ragazzina, tanto che dopo la maturità si trasferisce a Milano per proseguire gli studi iscrivendosi alla Facoltà di Lingue e letterature straniere sostenendo solo pochi esami poiché, in quello stesso periodo partecipa al film di Leonardo Pieraccioni Il pesce innamorato e, nel 1999 oltre venir scelta come valletta ufficiale della presentazione dei Telegatti viene scritturata da Antonio Ricci per il tg satirico Striscia la notizia.

Tempo fa in un’intervista, Antonio Ricci rivelò il motivo della scelta nel tg satirico di Elisabetta affermando: “per la faccia da polla” che dava sempre la sensazione di non sapere cosa fare, cosa dire e dove guardare anche se, nel corso degli anni ha dimostrato ben altro della prima sensazione mostrata a Ricci in quanto ha sostenuto una carriera davvero di successo e brillante.

Infatti dopo la sua partecipazione a Striscia la notizia ha proseguito con altri programmi tra cui il Festivalbar, insieme a Giulio Golia ed Enrico Silvestrin, nel 2011 il Festival di Sanremo al fianco della showgirl Belen Rodriguez e del direttore artistico Gianni Morandi, anche se, in quella occasione venne fortemente criticata per la poca abilità nella conduzione.

In un’intervista rivelò di aver ricevuto delle avances da Harvey Winstein confessando: “Anni fa è capitato di incontrarlo a una cena. Ha fatto un po’ il cretino, ha tentato delle avance ma normalissime, niente di particolare… Sono solidale al cento per cento con chi ha subito uno stupro ma non posso mettermi nella lista delle persone molestate”.

Ella è stata legata sentimentalmente a vari personaggi noti dello spettacolo fra cui Christian Vieri negli anni 2000 e George Clooney l’attore di fama internazionale. Oggi la bella Elisabetta conduce Vite da Copertina ma pare che il programma potrebbe essere a rischio chiusura.

Il programma Vite da Copertina: rischio chiusura?

La bella showgirl Elisabetta Canalis sta conducendo un programma su TV8 chiamato Vite da Copertina che pare non stia raggiungendo i risultati previsti, in quanto i risultati d’ascolto sono fermi all’1% da mesi e secondo Dagospia il programma potrebbe chiudere anticipatamente.

Secondo, la fonte Dagospia, il programma e quindi le registrazioni delle puntate potrebbero terminare a breve; il periodo tra novembre e dicembre potrebbe considerarsi l’ultima occasione per potersi salvare. Vedremo come proseguiranno gli ascolti.