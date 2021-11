“La terapia è dolorosa…”: il drammatico messaggio sulla malattia, di Caterina Balivo

Caterina Balivo lancia un drammatico messaggio sui social: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle conduttrici simpatiche, molto belle e di una professionalità assoluta che è riuscita a conquistare gli spettatori italiani è proprio Caterina Balivo, conduttrice di vari programma di punta Rai e volto apprezzato dagli italiani per la sua spontaneità, ironia e unicità. I programmi a cui ha dato volto e personalità con la sua dote comunicativa rendendoli unici sono stati in particolare Vieni da me e Detto Fatto. In passato prima di raggiungere il sogno della conduzione, ella ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia.

Prima di approdare al motore della comunicazione e della conduzione televisiva, ella partecipa in qualità di valletta al programma condotto dal noto Fabrizio Frizzi Scommettiamo che..?, pero poi proseguire in altri programmi di successo come possiamo ricordare I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. Quando la Rai percepisce il talento della bella Caterina, le affida il ruolo di inviata nel cast di Unomattina, conducendo la rubrica Unomattina Estate In Giardino e lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica.

Due sono state le trasmissioni che le hanno dato notevole successo, Detto Fatto dove veniva affiancata dal grande Giovanni Ciacci che consigliava look alla moda anche alla conduttrice e Vieni da me, dove ella intervistava personaggi dello spettacolo con la sua splendida ironia, professionalità e simpatia. Anche se, durate la pandemia da Covid-19 ha dovuto lasciare anticipatamente il programma rivelando il motivo in un’intervista: “L’anno scorso ho dovuto interrompere con un mese di anticipo il mio programma, Vieni da me. A maggio eravamo tornati in onda ma mio marito se n’è andato di casa: non poteva rischiare, per motivi suoi personali di salute, di essere esposto al contagio. Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”.

Non tutti sanno ma la bella Caterina, nel 2018 ha scritto un romanzo dal titolo Gli uomini sono come le lavatrici, un romanzo che fa sorridere ma fa anche riflettere e che tocca temi della quotidianità dove il lettore si sente molto vicino alla storia tanto che ella sul libro ha dichiarato: “L’amore finisce, gli uomini si cambiano, ma le lavatrici buone no. Le lavatrici buone sono come i diamanti: per sempre. O, se non proprio come i diamanti, sono come i fidanzati: bisogna tenersele finché durano”.

In una Instagram Stories ha deciso di dare un messaggio molto importante ai suoi fan circa una malattia che ancora oggi non è giunta ad una soluzione.

Il messaggio struggente di Caterina Balivo

La conduttrice ha deciso di appoggiare l’associazione Onlus, sensibilizzando con una Stories Instagram il tema del cancro, dove ancora oggi non si è trovata la piena soluzione.

Nel suo lungo post si legge un hashtag con scritto #nehopienipolmoni e delle parole tratte da Wallce dove invita il pubblico a cliccare per donare all’Onlus, aiutando la ricerca.

In particolare si legge: “La terapia è dolorosa, non avrò la forza. E’ colpa tua, non si può fare niente. Resterò da solo. ADESSO BASTA”.