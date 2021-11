Laura Pausini, lo straziante ricordo della cantante: “…quanto ci manchi”

La cantante Laura Pausini e il ricordo straziante di una persona scomparsa: ecco di chi si tratta, i dettagli della vicenda

Ha cambiato la musica italiana ed è considerata una delle artiste internazionali più talentuose che gode il panorama musicale italiano, i suoi successi sono cantati da tutto il mondo e ha un rapporto speciale con Pippo Baudo in quanto lui fu il primo a capire il talento che nascondeva una piccola adolescente con una voce straordinaria: stiamo parlando di Laura Pausini. Il primo brano in assoluto che l’ha portata al successo è stato La solitudine e a seguire Strani Amori, Non c’è, Tra te e il mare che l’hanno resa un’artista internazionale e conosciuta in tutto il mondo.

Laura Pausini è un’artista straordinaria ma il successo è tardato ad arrivare e a renderla ciò che è ora, infatti ella fu contattata da da una redazione de “Il Resto del Carlino” che le propose il brano La solitudine, scritto appositamente per lei che fu modellato secondo lo stato d’animo della ragazzina quale era, un brano che doveva essere dedicato ad Anna e che successivamente fu cambiato con il nome del famoso Marco, fidanzatino dell’epoca della Pausini, tanto che ella dichiarò: “Inizialmente il brano cominciava con “Anna se n’è andata”, invece di “Marco se n’è andato”. Ma per il resto la storia era la fotografia della mia vita fino a quel momento, perché io comunque andavo veramente a scuola con il treno delle 07:30.[…] Marco era il mio fidanzatino dell’epoca e per questo, quando cantavo quel brano, mi emozionavo tanto”.

La scoperta della voce straordinaria che si celava dietro la bella ragazza che accompagnava suo papà nei pianobar fu scoperta dal grande Lucio Dalla che sentendola cantare le disse: “Mo cosa fai nel ristorante? Vai fuori e vai a spaccare il c**o ai passeri!”. Ha aggiunto: “Lucio veniva a mangiare quasi tutte le sere nel ristorante a Bologna dove io facevo pianobar con il mio babbo“.

Ella per un breve periodo ha dovuto affrontare un problema, ossia la perita di voce per ben quattro mesi e a starle vicino è stato il grande Pippo Baudo che l’ha portata in Austria per delle cure mediche per poter regalare dei momenti magici al pubblico che ascolta la sua musica. Inoltre, ha ricordato una persona che le è stata vicino e che adesso non c’è più: il suo caro amico Giuseppe.

Il ricordo del suo migliore amico Giuseppe

In una delle sue Stories Instagram ella ha voluto ricordare una persona speciale, il suo migliore amico che purtroppo ha lasciato la terra per una malattia, ed ella le ha dedicato un brano dal titolo Ti dico ciao.

“15 Novembre 2009, una data che non dimenticherò mai.. Giuseppe quanto ci manchi” ha scritto Laura, anche se le persone speciali non muoiono mai e il suo caro amico resterà per sempre nel suo cuore.