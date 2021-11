Manila Nazzaro, il racconto del dramma vissuto: le strazianti parole dell’ex Miss Italia

Manila Nazzaro ripensa al dramma vissuto lo scorso anno e si lascia andare ad una straziante confessione.

Manila Nazzaro è una conduttrice televisiva di Foggia classe 1977. Dopo il liceo, si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ma non completa gli studi e si dedica alla carriera da modella. Nel 1999 è la prima ragazza pugliese a vincere Miss Italia e diventa un volto noto. Inizia a studiare recitazione e prende parte ad alcuni spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Torna anche sul piccolo schermo come inviata di Quelli che il calcio (2001-2022), conduttrice de L’anno che verrà (2009-2010), ma soprattutto come concorrente di Temptation Island nel 2020 e del Grande Fratello Vip nel 2021. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con Francesco Cozza che l’ha resa madre di Francesco Pio e Nicolas, mentre ora è felice al fianco di Lorenzo Amoruso, ex calciatore.

Il ricordo del dramma vissuto da Manila Nazzaro

Novembre è un mese difficile per Manila Nazzaro. Lo scorso anno, infatti, proprio a novembre ha perso il bambino che aspettava e per lei è impossibile non ripensare a quei momenti. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una straziante confessione con Aldo Montano.

La Nazzaro ha rivelato che: “Mi ricordo questa settimana di un anno fa. Io lo sentivo già, mi ricordo questa settimana dove ci fu questa terribile notizia, anche per Lorenzo, una giornata tremenda”. Entrambi erano molto felici di diventare genitori, ma purtroppo il frutto del loro amore non è mai arrivato.

La reazione dei due fu diversa: Lorenzo passò tutto il giorno a giocare alla playstation per distrarsi e non pensare a cosa era appena successo, mentre Manila rimase chiusa in camera con il suo dolore.

Come ha vissuto l’aborto Manila Nazzaro?

Il bambino in arrivo per Manila Nazzaro e per Lorenzo Amoruso rappresentava una ripartenza, oltre ovviamente il coronamento della loro storia d’amore.

Con il tempo tutto passa, ma non si dimentica: “Poi lo accetti. Nei momenti peggiori pensavo alle cose belle che avevo: la salute, i bambini che erano felici e sereni”. E soprattutto Manila e Lorenzo sono pronti a riprovarci, per poter coronare il loro sogno e diventare, finalmente, genitori. E poi, ovviamente, ci sarà anche il matrimonio tra i due che è nei loro progetti ed entrambi sperano di poter celebrare presto le nozze, senza dover fare i conti con le restrizioni che ci sono ora per il Covid.