Maurizio Costanzo esplode in lacrime: il lutto che lo ha devastato

Maurizio Costanzo e il lutto doloroso che lo ha devastato nel profondo: ecco di chi si tratta, i dettagli della vicenda

Un maestro della comunicazione, un giornalista professionista che da trent’anni porta avanti il suo talk show e che è stato il primo ideatore massimo di tali programmi, prima presenti solamente in America. Grazie alla sua ricca formazione e preparazione, da circa trent’anni i suoi programmi sono davvero un successo, uno in particolare è Maurizio Costanzo show, dove intervista i vari personaggi del momento: ovviamente stiamo parlando del giornalista professionista, Maurizio Costanzo noto oltre per la sua carriera brillante e la sua massima dote comunicativa, anche per essere il marito della regina Maria De Filippi.

Un pontefice dell’interruzione lo definiva Gian Paolo Caprettini, giornalista in quanto Maurizio Costanzo con i suoi programmi ha portato non solo la novità con il talk show, che esisteva solo in America, ma anche la creazione di un format di successo soprattutto per i programmi futuri tanto che sempre lo stesso giornalista affermava: “Riesce cioè a far dire, a far seguitare la conversazione e il ragionare, inframmezzandosi al discorso altrui e nello stesso tempo rendendolo possibile. […] Costanzo è maestro di allusioni, che accenna e lascia sospese, quasi fossero da concludere da parte dell’interlocutore o dell’uditorio”.

Non tutti sanno che Maurizio Costanzo non ha proseguito gli studi dopo il diploma, preferendo la carriera giornalistica e iniziando a collaborare con Paese Sera già dal 1956, continua la collaborazione con Tv Sorrisi e canzoni e, successivamente, diventa caporedattore della redazione romana del settimanale Grazia.

Il suo programma più noto e seguito dagli spettatori è il Maurizio Costanzo show, ma sono tanti i programmi a cui possiamo associare il suo nome fra cui Bontà loro, Acquario, Grand’Italia e Fascination che lo portano ad un vero e proprio trionfo. Egli, oltre essere l’ideatore dei programmi citati, ha collaborato al testo insieme a Ghigo De Chiara ,portato al successo dalla grande cantante Mina, Se telefonando , con l’orchestra di Ennio Morricone e ha spinto molti personaggi famosi nel mondo dello spettacolo come Paolo Villaggio.

Egli è legato da 1995 con la regina della televisione italiana Maria De Filippi e il loro incontro fu durante un convegno sulla pirateria musicale, quando, Costanzo chiese a Maria di diventare sua assistente e da quel momento i due non si sono lasciati più. Prima di Maria, il giornalista ha avuto altre relazioni, una per esempio con Marta Flavi finita dopo poco tempo, in quanto Costanzo aveva intrapreso la relazione clandestina con Maria. Ella dichiarò: “Non sono fatta per la vita matrimoniale, e in generale non sono capace di avere una relazione duratura, funziono meglio da fidanzata, mi succede da sempre”.

Maurizio ha ricordato un amico a cui era legato scomparso pochi giorni fa: stiamo parlando di Galeazzi.

Il messaggio struggente all’amico Giampiero Galeazzi

A pochi giorni dalla scomparsa di una grande personaggio dello sport e della professionalità, Giampiero Galeazzi, numerosi personaggi dello spettacolo hanno ricordato il caro amico fra cui anche Maurizio Costanzo che intervenendo al programma condotto da Eleonora Daniele, Storie italiane ha affermato parole molto profonde.

Egli infatti ha confessato: “Era un grande giornalista sportivo, ma principalmente una gran bella persona, ci sono tanti bravi giornalisti, ma brave persone no. Nel corso del 2010 abbiamo fatto insieme per la Rai i commenti da Piazza di Siena dei campionati mondiali di calcio e ci siamo divertiti molto. In quella occasione siamo diventati amici”.