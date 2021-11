Nel cuore di Sonia Bruganelli c’è solo una persona: non è Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli rende nota la persona che è presente nel suo cuore e non si tratta del marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice di Roma classe 1974. Fin dalla più tenera età, sviluppa una forte passione per il mondo della moda tanto che inizia a lavorare come modella di fotoromanzi ed anche come ragazza immagine nelle discoteche per potersi mantenere gli studi fino alla laurea in Scienze della Comunicazione.

Ad oggi gestisce la SDL, agenzia di casting televisivi, ed il brand di abbigliamento Adele Virgy. Dal 2021 è opinionista al Grande Fratello Vip 6. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2002 è sposata con Paolo Bonolis che l’ha resa madre di Silvia, Adele e Davide.

Chi c’è nel cuore di Sonia Bruganelli al posto di Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli è, da sempre, una mamma presente ed affettuosa con i suoi figli. La sua vita matrimoniale procede a gonfie vele, ma nel suo cuore c’è solo una persona e non si tratta del marito Paolo Bonolis.

A rivelarlo è lei stessa tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove ha condiviso uno scatto in compagnia di questa misteriosa persona scrivendo “Solo tu” come didascalia. Stiamo parlando del figlio Davide, classe 2004 e secondogenito della coppia, che sta crescendo a vista d’occhio.

Sicuramente Davide, oltre il cuore di mamma Sonia, ha conquistato anche altri cuori. È sufficiente vedere i commenti di apprezzamento ricevuti sotto la foto per capire come il ragazzo abbia fatto breccia nel cuore di molte persone. Davide è ancora molto giovane, ma comunque si sta ritagliando il suo posto nel mondo: ama giocare a calcio e sogna di farlo diventare la sua professione, cercando però di non essere etichettato sempre come “figlio di”, ma riuscendo a farsi strada da solo grazie al suo talento.

Sonia Bruganelli ed il collier di lusso

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste del Grande Fratello Vip 6 ed è in grado di attirare l’attenzione poiché non ha mai avuto problemi a mettere in mostra la sua passione per il lusso.

Oltre le consuete scarpe griffate ed alla moda, l’ultima volta indossava anche un collier d’oro molto prezioso. Fa parte della collezione Love di Cartier ed ha 18 carati. Il prezzo di vendita? 14.500 euro. Ovviamente non ci è dato sapere se la Bruganelli l’ha preso in prestito o se fa parte dei suoi gioielli, ma comunque è un accessorio che non passa certo inosservato, a prescindere dal suo valore.