Nina Moric, le dolorose parole della showgirl: “Vivo in questa solitudine…”

La bellissima Nina Moric e le parole dolorose della showgirl che vive di solitudine: ecco cosa ha detto nello specifico

La sua bellezza disarmante e il suo fisico da sballo hanno fatto girare la testa a molti brand internazionali dove la bella modella ha sfilato e ha contribuito anche ad uno dei videoclip più famosi della storia del cantante Ricky Martin, la canzone “Livin la vida loca”: stiamo parlando della bellissima Nina Moric. Oltre la bellezza, più volte ha infuocato le pagine del gossip per la sua passata relazione con Fabrizio Corona e il rapporto che negli anni ha spesso più alti che bassi che hanno scatenato spesso vocine tra il mondo dello spettacolo, oggi il rapporto tra i due ex coniugi sembra essere tornato “quasi” alla normalità.

Ella è nata in Croazia e per la sua straordinaria bellezza, nel 1996 intraprende la carriera da Top Model, dove inizia a calcare le passerelle più importanti di numerosi brand di fama internazionale, partecipando a diverse campagne e dedicando parte della sua attività alla lingerie.

Successivamente, una volta trasferita a Milano viene notata durante una sfilata dallo stilista Gianni Versace che la lancerà sul mercato dandole la notorietà che nel corso negli anni ha continuato a mantenere viva, cominciando a lavorare per diversi brand ricordiamo qualcuno come Roberto Cavalli, Calvin Klein, Les Copains, Valentino, Erreuno, JohnRichmond, Atelier Pronovias.

Nel 1999 acquisisce una notorietà internazionale grazie alla partecipazione del video del cantante Ricky Martin Livin’ la vida loca, dove viene scelta tra centinaia di modelle che da tutto il mondo si erano presentate al casting a Los Angeles. Oltre la sua splendida carriera da modella, ha anche partecipato nel ruolo di showgirl a diverse trasmissioni italiane fra cui Torno Sabato con Giorgio Panariello, I raccomandati, L’isola dei famosi, Il Bagaglino.

Ella è stata legata sentimentalmente all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona con il quale ha avuto un figlio, Carlos. Fra i due vige un rapporto di odi et amo, spesso infuocato da alcune liti che successivamente ritorna quasi alla serenità. La coppia ha fatto parlare moltissimo di sé, proprio quando Corona ha manifestato l’interesse di annullare il matrimonio cosa che ha fatto mandare su tutte le furie la modella. Dopo la relazione con Fabrizio, Nina è stata legata a Luigi Favoloso, e quest’ultimo ha sfruttato la notorietà di Nina per partecipare al Grande Fratello versione Nip, proprio la modella ha rivelato che l’uomo era molto violento anche se lui ha sempre smentito tali dichiarazioni.

Nina ha postato una foto sul suo profilo Instagram mostrando la sua bellezza disarmante anche se, seguita da un messaggio che fa riflettere.

Il messaggio struggente su Instagram

Nina ha postato sul suo profilo Instagram, seguito da moltissimi fan una sua foto che la ritrae nella sua totale bellezza anche se seguita da un messaggio che fa riflettere in lingua inglese.

Ella scrive: “I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity”- che tradotto in italiano significa: “Vivo in quella solitudine che è dolorosa in gioventù, ma deliziosa negli anni della maturità”.