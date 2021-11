Qui era solo un bambino, oggi è uno degli showman più amati dal pubblico femminile: ecco chi è

Sapete riconoscere chi è il bimbo biondo nella fotografia? Oggi ha i capelli scuri ed è diventato uno showman e conduttore televisivo amatissimo dalle donne italiane.

Solo i più attenti riusciranno a riconoscere il bambino in queste fotografie. All’epoca aveva i capelli biondi e ricci, ma oggi è cresciuto, i suoi capelli si sono scuriti e lui è diventato un conduttore Tv e showman famosissimo, un vero e proprio sex-symbol della televisione italiana, molto amato dal pubblico femminile.

Se non siete ancora riusciti a indovinare chi è, eccovi qualche indizio. Da giovane, quando ancora non era conosciuto, giocava a tennis a livello agonistico: ben presto, però, abbandona la passione per lo sport per tentare una carriera nello show-business. La sua grande occasione arriva finalmente nel 2006.

In quell’anno, infatti, partecipa al Grande Fratello su Canale 5, nell’anno in cui Augusto De Megni vince il reality-show: in quella edizione condotta da Alessia Marcuzzi ci sono anche altri volti poi divenuti noti, come Laura Torrisi e Francesca Cipriani. Lui si classifica secondo, arrivando fino in finale.

Dopo la notorietà raggiunta al GF, inizia la sua carriera da conduttore, presentando una serie di programmi su Mediaset Premium e guadagnandosi qualche ruolo da comparsa in alcune serie televisive italiane. Insomma, avete finalmente capito di chi stiamo parlando?

Il bambino in foto è Filippo Bisciglia da piccolo

Proprio così, è Filippo Bisciglia da piccolo il bambino biondo nelle foto. Nato a Roma nel ’77, oggi Bisciglia ha 44 anni e ormai dal 2014 è il conduttore di Temptation Island, il reality di Canale 5 che va in onda ormai da otto stagioni e proprio grazie a Temptation Island Filippo Bisciglia è diventato uno degli showman più amati dalle donne.

Presentatore, inviato, ma anche personaggio televisivo, Filippo si è messo in gioco anche nelle vesti di concorrente in alcune trasmissioni televisive come “Tale e Quale Show“, su Rai 1, ma anche per la versione “Celebrities” di Amici di Maria De Filippi. Al momento, non si sa ancora se tornerà a condurre Temptation Island anche nel 2022 e nemmeno se lo show andrà effettivamente in onda per un’altra stagione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, oggi Bisciglia è fidanzato con la modella e showgirl Pamela Camassa. Prima, però, aveva avuto una relazione importante con Flora Canto, che attualmente è la compagna del comico Enrico Brignano. La coppia aveva rotto durante la partecipazione di Filippo al Grande Fratello, durante la quale lui aveva avuto un flirt con Simona Salvemini.