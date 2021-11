Valentina Ferragni sotto i ferri: ecco la verità sulle sue condizioni

Cosa è successo a Valentina Ferragni? L’influencer e sorella di Chiara è stata operata in ospedale e adesso ha una vistosa cicatrice sulla fronte: ecco le sue condizioni.

Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara Ferragni, è nata nel ’92 ed oggi ha 28 anni d’età. Come sua sorella, è una influencer, imprenditrice e designer nel mondo della moda ed è fidanzata con l’influencer ed igienista dentale Luca Vezil, di 29 anni. Insieme hanno partecipato al primo episodio della nuova stagione di MTV Cribs Italia.

Nonostante la giovane età, forse anche grazie al successo maturato da sua sorella Chiara, Valentina Ferragni è già un nome affermato nel mondo della moda. Dopo essersi laureata alla Cattolica di Milano, infatti, ha iniziato subito a collaborare con brand importanti di spessore internazionale.

Successivamente, Valentina ha lanciato una propria linea di costumi da bagno, chiamata “Milano Marittima” e poi ha fondato un’azienda che produce gioielli e accessori di bellezza: l’azienda porta il suo nome e si chiama “Valentina Ferragni Studio“, con una produzione 100% made in Italy.

Di recente, però, la più giovane di casa Ferragni ha dovuto affrontare una spiacevole disavventura, che l’ha costretta sotto i ferri a causa di un’operazione chirurgica al volto e più precisamente alla fronte: oggi ha una vistosa cicatrice coperta da un cerotto e ci vorrà ancora un po’ prima che sparisca.

Cicatrice in fronte: non era un semplice brufolo

Cosa le è successo? Ebbene, quello che inizialmente sembrava un normalissimo brufolo comparso sulla fronte della donna, alla fine è cresciuto sempre di più fino a diventare veramente problematico. Spaventata, Valentina Ferragni si è recata in ospedale ed ha scoperto l’amara verità sulle sue condizioni.

L’escrescenza sul volto le è stata asportata con un bisturi elettrico, come ha raccontato lei stessa su Instagram, scoprendo la cicatrice e mostrandosi al pubblico: “Non sappiamo ancora di cosa si tratta: potrebbe essere una cisti o addirittura un tumore maligno, il cosiddetto basalioma“, che per fortuna non è gravissimo.

La ferita le è stata suturata con tre punti e piano piano di rimarginerà. La Ferragni ne ha approfittato per lanciare un messaggio di buon senso, invitando i propri followers su Instagram (più di 4 milioni) a non sottovalutare la gravità di certi fenomeni: “Fatevi controllare. All’inizio pensavo anche io che non fosse nulla di grave, e invece…“. Un gesto quasi inaspettato, che ha giustificato così: “Instagram non è tutto rosa e fiori, ma anche mostrare i problemi reali della vita quotidiana“.