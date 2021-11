Valentino Rossi, un addio da lacrime: l’ultimo saluto al campione italiano

Valentino Rossi dice addio al mondo delle corse con un ultimo saluto da brivido: non sono mancate le lacrime.

Valentino Rossi è un pilota motociclistico di Urbino classe 1979. E’ tra i piloti più titolati del motociclismo con, all’attivo, nove titoli mondiali conquistati di cui cinque ottenuti consecutivamente, dal 2001 al 2005. Inoltre, è l’unico pilota nella storia del motomondiale ad aver vinto il titolo in quattro classi differenti.

Nel novembre 2021 ha dato l’addio al mondo delle corse, mentre dal 2014 è proprietario dello Sky Racing Team VR46. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato con Linda Morselli, mentre dal 2017 è fidanzato con Francesca Sofia Novello.

L’addio di Valentino Rossi al mondo delle corse

Sul circuito di Valencia è andata in scena l’ultima gara di Motogp per Valentino Rossi che ha dato l’addio al mondo delle due ruote. Fuochi d’artificio, lacrimogeni, fan giunti da tutto il mondo (soprattutto dall’Italia) con il colore giallo che predominava sugli spalti.

Anche Fabio Quartararo, campione del mondo, lo ha voluto omaggiare con un giro in pista con la bandiera gialla. Un’ultima gara niente male per il motociclista che abbandona il mondo delle corse aalla grande: “Mi hanno fatto un sacco di bellissime sorprese. La festa, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto casino, spaccato un po’ di cose, molto nel mio stile”.

Ovviamente non sono mancati molti messaggi anche da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Valentino Rossi in questo momento. Hanno cercato in tutti i modi di farlo piangere e, di sicuro, le emozioni non sono mancate.

Valentino Rossi e Francesca pronti per diventare genitori

Valentino Rossi, ovviamente, deve ancora rendersi conto di aver detto addio alla Motogp che, per anni, è stata parte integrante della sua vita. Per lui, al momento, è finito solo il campionato e sarà necessario del tempo per rendersi conto che ha detto addio in modo definitivo.

Tuttavia, per lui e la fidanzata Francesca si prepara una nuova avventura, quella più bella nella vita privata di una coppia poiché sono pronti per diventare genitori di una bambina. E Francesca, ovviamente, era al fianco di Rossi durante la sua ultima gara in Spagna e si è detta orgogliosa di lui, anzi ha affermato che le sarebbe piaciuto conoscerlo prima per poter condividere con lui le gioie dei suoi numerosi trionfi. Inoltre, la Novello ha rivelato che Rossi spesso le fa domande sulla gravidanza e che continua ad informarsi per essere il padre migliore.