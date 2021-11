Ve la ricordate Ilenia Pastorelli al Grande Fratello? Eccola al giorno d’oggi

Ilenia Pastorelli dal Grande Fratello ne ha fatta di strada: è diventata uno dei volti più conosciuti in Italia.

Ilenia Pastorelli è un’attrice di Roma classe 1985. Dall’età di 12 anni, in seguito alla separazione dei genitori, cresce con la mamma. Frequenta il Liceo Classico Platone di Roma e studia danza classica all’Accademia Nazionale di Danza.

Colleziona esperienze da modella grazie alla sua bellezza, ma la notorietà la raggiunge nel 2011 quando è tra i concorrenti del Grande Fratello. Proprio dopo il reality show si sono aperte per lei le porte del mondo del cinema facendola diventare una delle attrici più note nel nostro paese grazie al suo talento ed alla sua voglia di riuscire sempre a realizzare i suoi sogni.

Ilenia Pastorelli cosa ha fatto dopo il Grande Fratello?

Nel 2011, Ilenia Pastorelli partecipa al Grande Fratello 12 ed arriva in semifinale restando per 154 giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. A differenza di molti concorrenti che, con il passare del tempo, si eclissano lei non si dà per vinta ed esordisce sul grande schermo nel 2015 nel film Lo chiamavano Jeeg Robot nel ruolo di Alessia che le permette di vincere un David di Donatello nel 2016 come migliore attrice protagonista.

Una carriera in ascesa: la troviamo al fianco di Raoul Bova nel videoclip di Biagio Antonacci One Day, ma anche come conduttrice televisiva nel programma di approfondimento Stracult. La sua carriera da attrice prosegue ed è la protagonista femminile di Benedetta follia, film di Carlo Verdone.

La Pastorelli è presente anche nel cast di Cosa fai a Capodanno? e di Non ci resta che il crimine. Sul piccolo schermo, invece, è scelta per far parte del cast di Adriano Celentano per il programma Aspettando Adrian.

Ilenia Pastorelli: dal Grande Fratello al David di Donatello

Negli ultimi anni, invece, Ilenia Pastorelli è stata la protagonista di E noi rimanemmo solo a guardare, film di Pif e giurata de Il cantante mascherato. Nel 2021 è la protagonista dei film Quattro Metà e Finché c’è crimine c’è speranza. Ma nel suo futuro ci sono altri progetti.

Una carriera degna di nota, iniziata come concorrente di un reality show. Lei stessa ha ammesso che nessuno credeva in lei, ma che anziché abbattersi è riuscita a superare i pregiudizi ed a diventare un’attrice amata: “Ho rotto una regola non scritta che dice che dal Grande Fratello non puoi vincere un David”. Ed assicura che questo è solo l’inizio per lei.