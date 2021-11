Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale: tragedia sfiorata

Cosa è successo ad Antonino Spinalbese? Il fidanzato di Belen Rodriguez, con la quale la storia d’amore sembra ormai finita, ha sfiorato la tragedia in un incidente d’auto.

La notizia è finita sui giornali, ma è stato lo stesso Antonino Spinalbese a comunicare quanto era successo ai suoi 330mila followers su Instagram, attraverso le storie. Il fidanzato di Belen Rodriguez è finito in ospedale dopo essere rimasto ferito in un incidente autostradale che gli ha distrutto la macchina.

In realtà, il suo fidanzamento con Belen è in crisi da un po’ e la coppia sembra ormai essersi separata, nonostante la loro figlia Luna Marì sia nata solo pochi mesi fa. Da settimane lui e Belen non si vedono insieme e su Instagram i segnali che arrivano sono tutt’altro che positivi.

Antonino Spinalbese, che oggi tenta la carriera da fotografo professionista, nasce in realtà come hair-sylist ed ha raggiunto la notorietà nazionale soprattutto da quando, nel 2020, si è fidanzato con la showgirl argentina appena separatasi per la seconda volta da Stefano De Martino.

Nelle storie pubblicate su Instagram, lo vediamo mentre si sottopone ad una flebo in ospedale dopo l’incidente in strada: al momento non si conoscono ancora i dettagli dell’episodio e non si è capito di chi sia la responsabilità civile dell’accaduto. Quel che è certo, è che l’automobile di Spinalbese è andata distrutta.

Auto distrutta in un incidente: flebo per Spinalbese

In quest’altra foto pubblicata sempre da Antonino sul suo Instagram, vediamo il parabrezza dell’auto completamente in frantumi: a giudicare dall’immagine postata, l’impatto deve essere stato veramente duro e probabilmente Spinalbese si sarà preso davvero un gran bello spavento.

Per fortuna, però, adesso sta bene e nonostante il brutto incidente ne è uscito senza troppe ferite: lui stesso ha rassicurato i followers con un’altra foto che lo mostra steso sul letto di casa sua, a testimonianza del fatto che il ricovero in ospedale è durato giusto il tempo di una flebo e di un controllo rapido.

Chissà cosa avrà pensato Belen Rodriguez quando ha visto il padre di sua figlia in ospedale e la macchina distrutta. Di sicuro si sarà spaventata ma molti si staranno chiedendo se è stata l’occasione per uno scambio di messaggi o magari una visita di cortesia: qualunque cosa pur di riavvicinare la coppia dopo i litigi e le incomprensioni degli ultimi mesi.