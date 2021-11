Belen Rodriguez ha preso la decisione: con Antonino siamo ai titoli di coda

E’ davvero finita tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese? La showgirl argentina trova conforto nella sua famiglia.

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre da Antonino Spinalbese ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez dice addio ad Antonino Spinalbese?

Belen Rodriguez è tornata al centro del gossip. La showgirl argentina sembrava avesse trovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese tanto che i due hanno avuto una figlia, Luna Mari, venuta alla luce solo pochi mesi fa.

Invece, Belen ed Antonino stanno vivendo momenti difficili per la loro coppia tanto che pare siano arrivati i titoli di coda per la loro relazione. Nonostante l’amore sia nato solo lo scorso anno, i tira e molla stanno caratterizzando la loro vita privata e non mancano le frecciatine social.

Belen ha deciso di rifugiarsi in famiglia: si sa che nei momenti difficili la famiglia rappresenta un porto sicuro. Così è anche per la bella Rodriguez che si è dedicata ad una passeggiata con i figli in compagnia del fratello minore Jeremias. Ma anche la sorella Cecilia ed i genitori Veroni e Gustavo sono sempre pronti a stare al suo fianco ed a darle una mano.

Belen ed Antonino: la speranza dei fan

I fan si chiedono se tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese tornerà il sereno. Qualche settimana fa sembravano essersi riavvicinati, ma ora sono di nuovo lontani come non mai con Spinalbese che, appena può, torna a La Spezia dalla mamma e che è pronto a lottare per non perdere la figlia Luna Mari.

I fan sperano in una riappacificazione anche per il bene della bambina. Ovviamente Belen ed Antonino hanno bruciato le tappe ed ora è arrivato il momento di chiarirsi e, soprattutto, quello di capirsi.