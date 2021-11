Da bambina era ricciolina, oggi è la più bella d’Italia: ecco di chi si tratta

Riuscite a riconoscere chi è la bambina con i capelli ricci in questa foto? Oggi è una showgirl e attrice famosissima, una tra le donne più belle di tutta Italia. Ecco chi è.

Se guardate attentamente queste foto di lei da bambina, allora potrete riconoscere chi è la bimba ricciolina che oggi è probabilmente la più bella d’Italia, se non una delle più belle: attrice, modella e showgirl famosissima. Se non avete ancora capito chi è, eccovi qualche indizio che vi aiuterà.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata tra la fine degli anni ’90 e inizio anno 2000, quando ottiene l’ambito ruolo di velina a Striscia la Notizia: si guadagna così le copertine delle riviste, i calendari sexy e i ruoli da protagonista negli spot pubblicitari e in pochi anni diventa famosa in Italia.

Negli anni ha recitato in sei film usciti al cinema e in una serie di sitcom televisive, ma soprattutto è stata conduttrice televisiva di diverse trasmissioni in onda sulle reti Mediaset, Rai e Sky. Non ha mai partecipato a reality-show nel ruolo di concorrente.

Spesso, però, la showgirl di cui stiamo parlando è stata al centro dell’attenzione mediatica anche per via della sua vita privata e delle relazioni amorose con calciatori, attori hollywoodiani e personaggi famosi. Oggi è sposata ed ha una figlia di 6 anni, avete capito finalmente di chi si tratta?

La bambina in foto è Elisabetta Canalis da piccola

Ebbene sì, si tratta di Elisabetta Canalis da piccola: è lei la bambina con i capelli ricci ed è lei anche la bimba in spiaggia con il pupazzetto in mano nella seconda foto. Nata a Sassari, in Sardegna, oggi la Canalis ha 43 anni d’età ed è sposata con Brian Perri, chirurgo statunitense di origini italiane, con il quale ha avuto una figlia di nome Skyler Eva.

In passato hanno fatto molto scalpore il suo fidanzamento con l’attaccante di Serie A Christian Vieri, quando Elisabetta era ancora la velina di Striscia, e poi quello con l’attore americano George Clooney, con cui è stata fidanzata per due anni. Oggi lei vive a Los Angeles insieme al suo attuale marito.

Nel 2021 Elisabetta Canalis ha lavorato prima a Tv8, conducendo la settima edizione del programma “Vite da copertina – Tutta la verità su…“. Più di recente, invece, è stata conduttrice di una puntata delle Iene su Italia 1 al fianco di Nicola Savino.