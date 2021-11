Guenda Goria in balia degli strozzini: tutta la verità sulla situazione

Cosa ci fanno gli strozzini a casa di Guenda Goria? Sua madre Maria Teresa Ruta interviene per salvare la figlia e la situazione si scalda, ma quando scopre la verità scoppia in lacrime.

Guenda Goria è la prima figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria. Oggi Guenda ha 33 anni d’età e i suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 17 anni: ora è un’attrice e pianista di musica classica. Madre e figlia hanno partecipato insieme all’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

Ma che cosa ci facevano gli strozzini a casa sua l’altra sera? Un uomo è entrato in casa di Maria Teresa Ruta, dov’era in corso una cena di famiglia tra lei, sua figlia Guenda insieme al fidanzato e promesso sposo Mirko Gancitano e i genitori di lui, che la Ruta ha conosciuto per la prima volta.

Con fare minaccioso, lo strozzino ha intimato a Maria Teresa Ruta di risolvere il grosso debito che Guenda Goria e i familiari del suo futuro marito avevano contratto con lui. E non un debito da poco: più di 1 milione di euro da restituire in contanti. La madre di Guenda, però, non ci ha pensato due volte prima di rifiutare.

In preda ad una rabbia furibonda e decisa a difendere sua figlia ad ogni costo, la Ruta si è scagliata contro l’usuraio e lo ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente, scagliandogli un ceffone in pieno volto e correndo via con l’intenzione di chiamare la Polizia.

Maria Teresa Ruta interviene per salvare la figlia

Guenda Goria deve essere davvero orgogliosa di sua madre dopo quanto è successo. La donna ha dimostrato grande coraggio e senso del dovere e non ha avuto paura di affrontare a viso aperto gli strozzini in casa sua. Non è da tutti e le va riconosciuto: peccato, però, che in questa storia non ci sia niente di vero.

Gli strozzini e i genitori di Mirko Gancitano? Attori pagati da Mediaset. Guenda Goria? Complice. E Maria Teresa Ruta, invece, la povera vittima dello scherzo organizzato da Le Iene su Italia 1. La donna non ha potuto fare a meno di scoppiare a piangere quando ha scoperto tutta la verità sulla situazione.

Lo scherzo è andato in onda ieri sera alle Iene ed è riuscito alla perfezione: mai la Ruta si è resa conto di quanto stava accadendo alle sue spalle e delle telecamere nascoste piazzate in casa sua. Guenda Goria, per fortuna, non ha alcun debito e sua madre può tirare un sospiro di sollievo.