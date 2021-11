Maria De Filippi, la confessione clamorosa: non voleva più farlo

La regina Maria De Filippi ha fatto una confessione clamorosa lasciando senza parole i fan: ecco di che si tratta

Una grande professionista del settore considerata da qualcuno come Pio e Amedeo la regina che ha aiutato alcuni talenti a venir fuori come Emma, Alessandra Amoroso, Elodie e tanti altri e che, grazie al suo senso di umiltà rende speciale e di successo le sue trasmissioni, ricordiamo C’è posta per te, il famoso talent Amici e il dating che ormai è un vero cult Uomini e Donne sia over che classico: stiamo parlando di Maria De Filippi. Ella, è anche a capo della società Fascino insieme a suo fratello.

Una donna che ha conquistato il suo pubblico con molta umiltà, dedizione ma soprattutto professionalità e ha saputo riscuotere un ottimo successo con i suoi programmi. Ma ella, prima di approdare nello show business dello spettacolo, si occupava di ben altro; inizialmente, finiti gli studi in Scienze delle finanze con il massimo dei voti, decide di tentare la carriera nella magistratura, il sogno che aveva fin da bambina e successivamente prosegue con il collaborare con un’azienda di videocassette. Proprio li, durante un convegno sulla pirateria musicale conosce Maurizio Costanzo che le cambierà completamente la vita, proponendo di diventare sua assistente.

Ma, vista la sua spiccate dote comunicativa ella sostituisce Enrica Bonacorti nel programma Amici, di diversa tipologia rispetto a quello di oggi, nel lontano 1992 rivelandosi davvero propensa nella sua conduzione tanto da ottenere il suo primo Telegatto come Miglior programma di intrattenimento per gli ospiti.

Maria, ha sempre cercato di far venir fuori nelle persone la genuinità dei rapporti, come il suo risolvere qualunque tipo di situazione cercando di far trionfare i valori buoni che sono all’interno di ogni persona, come spesso il pubblico ha potuto notare tramite il famoso programma C’è posta per te e anche il dating Amici.

Insomma una grande professionista del settore, ma anche lei, svela un retroscena su uno dei suoi programmi più di spicco lasciando il pubblico senza parole.

Il retroscena svelato da Maria De Filippi

Nel daytime del programma Amici 2021, la conduttrice si è lasciata andare ad una lunga confessione svelando i retroscena inediti dei suoi programmi proprio quando, uno dei concorrenti, LDA (noto per essere l figlio di Gigi D’Alessio), ha rivelato di aver sempre paura di sbagliare e ha chiesto proprio alla conduttrice un consiglio chiedendole se anche lei qualche volta, dopo una lunga carriera, avesse ancora paura.

Maria, ha raccontato di un programma cui credeva molto che si rivelò un vero flop: “Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto. Venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco. Io sono andata in onda lo stesso perché ci dovevo andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo. Era un periodo in cui io uscivo da programmi andati bene e mi misuravo per la prima volta su un altro terreno. Ti assicuro che quella mattina quando uscirono i dati felice non ero”.