“Spero di vederti ancora”: il messaggio strappalacrime di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi dedica su Instagram un messaggio davvero commovente ad una persona speciale: ecco di chi si tratta

Un grande personaggio ma il pubblico lo associa al ruolo di giudice che ha e ha avuto in precedenza in alcune delle trasmissioni più seguite tra i palinsesti Mediaset ossia Pequenos gigantes, Amici di Maria De Filippi e Tu si que vales insieme ai colleghi Gerry Scotti, suo grande amico, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari e la regina Maria De Filippi: ci stiamo riferendo a Rudy Zerbi, dalla spiccata simpatia, docente di canto e produttore discografico che per anni ha collaborato con Sony Music vantando diverse collaborazioni con artisti internazionali.

La sua passione per la musica è stato suo dei punti cardine della sua vita, ed egli ha voluto a tutti costi che proprio la musica fosse il suo punto di forza in assoluto tanto che, inizialmente diventa disc jockey nella discoteca Covo di Nord e trasferendosi a Milano, dove intraprende l’Università, comincia a collaborare con la Sony Music dopo varie esperienze radiofoniche divenendo un talent scout e produttore discografico. Tutti ricordano Rudy per le sue interviste comiche ai danni di artisti internazionali e a svariate collaborazioni radiofoniche e televisive con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai.

Ha un legame speciale con la produttrice e punta di diamante della discografia italiana, Mara Maionchi tanto che, fu proprio Zerbi a suggerirle di accettare la partecipazione come giurista al talent X Factor e, insieme hanno anche scritto un manuale nella realizzazione dei sogni dal titolo Se non sbagli non sai che ti perdi.

Egli ha collaborato, grazie alla nota azienda per cui lavorava, la Sony Music, a diversi progetti per artisti di un certo calibro fra cui Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri, ma avendone avuto la possibilità, decide di cambiare la sua attività dedicandosi ad alcuni programmi televisivi come Amici e Italia’s Got Talent, nel ruolo di insegnante di canto e giurato, e allo show di Gerry Scotti, suo collega e amico con c condivide un appartamento quando Gerry è a Roma, The Winner Is.

Ha rivelato in un’intervista di aver preso il suo carattere da suo nonno Rodolfo, un uomo molto severo affermando: “Devo aver preso da mio nonno Rodolfo che era severissimo: se non mi facevo la barba prima di andarlo a trovare non mi lasciava entrare in casa. Tengo molto all’educazione dei miei figli e alla loro formazione scolastica. Sono intransigente, anche perché vivo il senso di colpa di non passare abbastanza tempo con loro. Per il resto, mi ritengo un padre affettuoso e sensibile”.

Egli, su Instagram ha dedicato un messaggio davvero profondo e strappalacrime ad una collega augurandole di proseguire la sua carriera sempre da vincente.

Il messaggio strappalacrime di Rudy

Rudy su Instagram è davvero molto seguito e tende a condividere parte dei suoi successi, della sua vita quotidiana e dei momenti di relax ma ha voluto anche fare un augurio speciale ad un’amica e collega a cui tiene molto: Elena Santarelli.

Egli ha condiviso l’immagine della donna al programma Le Iene e ha commosso il popolo del web con delle parole davvero emozionanti: “Che bello vederti in tv. Che bello vederti a Le Iene. Brava, professionale e divertente. Spero di vederti ancora e ancora. Brava!”.