Stefano De Martino cambia vita: eccolo come non lo avete mai visto

Stefano De Martino in veste totalmente diversa da come siamo abituati a vederlo: ecco a cosa si sta dedicando

Ha fatto chiacchierare il mondo del gossip per le sue passate relazioni soprattutto quella con Belen Rodriguez con il quale ha vissuto un amore a cinque stelle dando alla luce anche il piccolo Santiago, ma soprattutto il suo talento per la danza e per la conduzione: stiamo parlando del grande Stefano De Martino, scoperto grazie al talent Amici di Maria De Filippi, divenuto poi, ballerino professionista e oggi conduttore di diverse trasmissioni di successo, ricordiamo Stasera tutto è possibile, Made in Sud e la sua collaborazione a teatro con Biagio Izzo e Francesco Paoloantoni.

Sin da ragazzino ha sempre avuto la passione per la danza e comincia a danzare dall’età di dieci anni fino al 2007, quando riesce ad aggiudicarsi la borsa di studio per la famosa scuola di New York, Broadway Dance Center, grazie al quale ha la possibilità di approfondire lo stile contemporaneo e la danza moderna. Dopo soli due anni, entra a far parte del noto programma condotto da Maria De Filippi, Amici, venendo eliminato in semifinale ma classificandosi primo tra i ballerini, e avendo la possibilità di aggiudicarsi un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour mondiale che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii.

Dopo la sua esperienza, ritorna ad Amici ma questa volta in qualità di ballerino professionista, lavorando come insegnante e coreografo fino a diventare supporter del daytime nel 2015 insieme a Marcello Sacchetta. E’ stato alla conduzione di numerosi programmi fra cui Selfie- le cose cambiano, Pequenos Gigantes, nel 2018 come inviato dell’Isola dei Famosi a Made in sud e Stasera tutto è possibile.

In un’intervista ha rivelato quello che da sempre molte persone si sono chieste, ossia come mai egli non dedicasse più la carriera alla danza: “non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno. […] Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva. Venivo da un’estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco“.

Ma Stefano ha cambiato completamente vita e ha mostrato sui social a cosa si sta dedicando.

Stefano De Martino: una nuova carriera alle porte?

Il grande ballerino e conduttore Stefano De Martino ha deciso di mostrarsi in veste completamente diversa al suo pubblico e alle sue fan che lo ammirano da sempre per il suo talento e la sua estrema bellezza.

Si è mostrato in una sua Instagram Stories, vestito da chef mentre pela le patate per una sponsorizzazione ad una marca di elettrodomestici, la Haier Italia.

Sarebbe davvero un ottimo nuovo lavoro per il conduttore e ballerino visto le sue capacità da vero professionista dello spettacolo.