Vi ricordate Michael Cadeddu, Ciccio di “Un medico in famiglia”? Ecco che fine ha fatto

Michael Cadeddu è diventato famoso per aver vestito i panni di Ciccio in Un medico in famiglia, ma ora cosa fa nella vita?

Michael Cadeddu è un attore nato a Milano il 30 aprile 1987. Figlio di Pietro, fantino professionista, ha origini sarde da parte del padre ed altotesine da parte della madre. Ha due sorelle, Francesca (maggiore) ed Eleonora (minore ed anche lei attrice). Fin dalla più tenera età prende parte a spot pubblicitari e si fa conoscere dal pubblico come Lenticchia a Solletico dal 1994 al 1996.

Tuttavia, la popolarità la raggiunge nel 1998 quando, ad 11 anni ed insieme alla sorella Eleonora, viene scelto per far parte del cast di Un medico in famiglia nel ruolo di Ciccio che interpreta fino al 2013 per ben 15 anni.

Che fine ha fatto Michael Cadeddu dopo Un medico in famiglia?

Ovviamente, dopo il successo ottenuto con Un medico in famiglia, Michael Cadeddu ha iniziato ad essere ospite in vari programmi televisivi. Nel 2003 ha presentato lo Zecchino d’oro al fianco di Cino Tortorella, Francesco Salvi ed Heather Parisi, mentre nel 2019 è stato ospite di Barbara D’Urso in Live – Non è la D’Urso.

Tuttavia, decide di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e seguire le orme del papà, famoso fantino. Inizia ad intraprendere questa carriera già nel 2002, quando interpreta ancora Ciccio e nel maggio 2016 vince le Oaks d’Italia all’Ippodromo di San Siro in sella alla cavalla Nepal.

Ad oggi ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Germania dove può dedicarsi ancora di più al mondo delle corse con i cavalli. Non ama i social network, infatti non è presente su nessuno di essi.

La vita privata di Michael Cadeddu

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2016 Michael Cadeddu è sposato con Valentina Stefutti, anche lei fantina amatoriale. Ovviamente si sono conosciuti nel loro ambiente lavorativo e si sono sposati con rito civile in Municipio a Venezia, dove è cresciuta la moglie.

Al matrimonio era assente il cast di Un medico in famiglia e questo ha attirato l’attenzione, ma Cadeddu ha affermato che: “Non ho potuto condividere la mia emozione con Lino Banfi, Giulio Scarpati, Margot Sikabonyi e Milena Vukotic, i miei amici attori di Un medico in famiglia. Nessuno di loro è riuscito a venire alle mie nozze e mi è dispiaciuto, perché è stato tutto bellissimo. Io avevo invitato tutti, ci tenevo a festeggiare con loro, perché per me sono davvero una seconda famiglia, con loro ho passato quasi quindici anni della mia vita”.