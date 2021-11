Arisa senza filtri: stavolta la foto rasenta il por*o

La cantante Arisa di nuovo senza filtri e mette in mostra il suo seno: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Un talento straordinario che, con la scoperta di un’artista come lei ha portato una ventata fresca al panorama musicale italiano. Tutti ricordano il suo primo successo in vetta alle classifiche per molto tempo, Sincerità, spopolando anche in radio e fra i giovani che l’hanno resa celebre per la sua diversità canora contraddistinguendola dal resto: stiamo parlando della splendida Arisa che, oltre avere un talento straordinario, nel corso degli anni i fan non hanno potuto non notare il suo cambio look dai suoi esordi.

Possiamo ricordare che la bella Arisa si è aggiudicata due volte la vittoria al Festival della canzone italiana, una nel 2009 con il brano Sincerità e successivamente nel 2014 con il singolo Controvento vincendo la categoria Campioni, ottenendo anche diversi premi e riconoscimenti fino a portarla ad ampliare la propria carriera come giudice in alcuni programmi, attrice e doppiatrice.

Il successo per Arisa non è stato immediato, ma prima di raggiungere la vetta che aveva sempre sognato, ella ha svolto svariati lavori tra cui cameriera, cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista fino a poche settimane prima del suo esordio a Sanremo con il brano che è stato considerato una vera spettacolarizzazione della musica creando un rapporto immediato con il pubblico.

Proprio alcuni critici musicali hanno dato un parere su quell’inizio affermando: “La canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell’esibizione con il Maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all’atmosfera dell’arrangiamento swing del brano”.

Per Arisa la bellezza è stata sempre sinonimo di diversità, in quanto si sentiva “diversa” dalle ragazzine quando era adolescente, e, per questo ha subito atti di bullismo raccontati in un’intervista: “Alle medie non ero certo tra le ragazzine più carine. I compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti. Mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’ .Hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo“.

La cantante ha ammesso di essere ricorsa, come diversi personaggi dello spettacolo alla chirurgia estetica per eliminare la “diversità” che le era cucita addosso da ragazzina e su Instagram mostra il seno rifatto.

Arisa e la foto su Instagram: il suo messaggio

Non ha mai smesso di essere una bravissima artista e ha sempre ammesso di essere ricorsa più volte alla chirurgia estetica per via di alcuni ritocchini che ha deciso di mostrare proprio su Instagram in un post con una parrucca bionda e il seno che i fan notano una certa prosperosità maggiore rispetto al passato.

Ella scrive sui social per promuovere il suo nuovo album Ero romantica: “C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta. Pubblicità nuda e cruda. Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore”.