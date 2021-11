Avete idea di quanto guadagna Alfonso Signorini? Cifre impensabili

Il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini quanto guadagna? il suo cachet è impensabile. Scopriamo qualcosa in più

Un maestro della comunicazione, ma soprattutto la sua dote comunicativa lo ha portato a fare carriera soprattutto in televisione come con tutti i media: stiamo parlando del fantastico conduttore dell’edizione odierna del Gf Vip, Alfonso Signorini, non solo un professionista e maestro della conduzione che riesce a placare gli animi sia dei concorrenti all’interno della casa che delle sue opinioniste che o affiancano in questo percorso, ricordiamo Sonia Bruganelli moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe, ma alle spalle anche una carriera brillante che sintetizza il suo essere potente allo specchio della macchina dello spettacolo.

Egli, noto per essere un maestro della comunicazione, si è laureato in Lettere Moderne con specializzazione in Filosofia Medioevale conseguendo la laurea con il massimo dei voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e perfezionandosi anche con lo studio del pianoforte al Conservatorio.

La dote artistica insomma è il suo punto forte tanto che, nel 2008 diventa direttore dell’editoriale TV Sorrisi e Canzoni mantenendo la direzione del giornale Chi (in quanto egli ne è direttore della rivista). Il successo televisivo e la notorietà la raggiunge facendosi conoscere al pubblico della trasmissione di Piero Chiambretti, Chiambretti C’è, che andava in onda su Rai 2, fino al susseguirsi di altre trasmissioni dove egli diventa ospite fisso come L’Isola dei famosi. Conduce anche l’edizione di Verissimo insieme alla collega Paola Perego, prima che la Toffanin prendesse al timone la conduzione.

Dopo tutte queste famose esperienze diventa volto significativo nel reality più spiato d’Italia, prima in qualità di opinionista affiancando la bella Ilary Blasi nell’edizione del 2017 dove, ricordiamo, lo scontro acceso con Giulia De Lellis e oggi grazie alla sua professionalità, ne è diventato conduttore. Ovviamente il compito più importante è quello di placare gli animi sia all’interno della casa quando, il più delle volte avvengono discussioni, sia all’interno dello studio per le divergenze dovute ad alcuni episodi tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Ultimamente si è trovato in una bufera mediatica per aver pronunciato, secondo alcuni esperti, frasi contro l’aborto spiegandone poi cosa volesse intendere. La bella Sonia, nonché opinionista ha spiegato che non bisogna mai strumentalizzare gli episodi evitando di “allungarli” più del dovuto.

Una delle curiosità degli spettatori a casa è quella di sapere quale sia il cachet di Alfonso Signorini.

Quanto guadagna Alfonso?

La curiosità non è solo donna, ma nel mondo del gossip tanti si chiedono quanto guadagnano i personaggi dello spettacolo come il conduttore Alfonso Signorini.

Sul cachet percepito da Alfonso non ci sono notizie ufficiali, ma per l’edizione odierna del Gf Vip, il suo guadagno dovrebbe aggirarsi intorno ai 50mila euro a puntata.