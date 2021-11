“I Maneskin hanno copiato tutto”: le parole sconvolgenti di Gianni Morandi

A sorpresa Gianni Morandi entra nella polemica tra i Maneskin e i Cugini di Campagna: il gruppo rock accusato di averne copiato l’abbigliamento. Ecco le parole del cantante su Instagram.

Nelle ultime settimane si è parlato spesso dei Maneskin, il gruppo rock formato a Roma da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band che ha trionfato a Sanremo nel 2020 e poi all’Eurovision Song Contest, ha di recente aperto un concerto dei Rolling Stones, sbarcando così anche negli Stati Uniti d’America.

I Maneskin piacciono ormai in tutto il mondo, ma in Italia c’è qualcuno che gli ha mosso delle critiche feroci: stiamo parlando dei Cugini di Campagna, il gruppo pop italiano famosissimo tra gli anni ’70 e ’80. Un esponente del gruppo aveva accusato i Maneskin di avergli copiato i vestiti a stelle e strisce utilizzati nell’ultimo concerto a Las Vegas.

I Maneskin hanno respinto le accuse con ironia, provando a dribblare le polemiche per continuare a dedicarsi alla musica, senza entrare nei dettagli delle accuse. Difficile pensare che la band nata nel 2016 e divenuta famosa grazie ad X-Factor abbia davvero copiato i vestiti dei Cugini di Campagna.

In ogni caso, i Cugini di Campagna non sembrano intenzionati a mollare la presa: “Ci hanno copiato e noi li abbiamo bloccati su Instagram“. Stesso discorso anche per Lady Gaga, la star più in vista della musica pop americana: “Anche lei ci copia i vestiti“. Vero o falso che sia, sul web si è già scatenata l’ironia e anche Gianni Morandi si è espresso sulla vicenda.

Frecciatina ai Cugini di Campagna su Instagram

In questa vecchia foto pubblicata l’altro giorno su Instagram, vediamo un giovanissimo Gianni Morandi, probabilmente in compagnia di alcuni membri della sua famiglia. Scherzando sulla polemica tra Maneskin e Cugini di Campagna, Gianni Morandi ha scritto nella didascalia: “I Maneskin hanno copiato tutto da noi…“.

Più che un’accusa ai Maneskin, però, le parole sconvolgenti di Gianni Morandi sembrano una presa in giro rivolta ai Cugini di Campagna, una frecciatina che ha l’obiettivo di ironizzare sulla presa di posizione della band e, tra le righe, un invito ad abbandonare le pretese di originalità sull’abbigliamento dei giovani musicisti.

Basterà l’intervento di Morandi a spegnere le polemiche? In ogni caso, i Maneskin non sembrano farsi distrarre dalle accuse e anche i Cugini di Campagna, alla fine, sembrano aver ottenuto quello che speravano: di recente hanno infatti annunciato un tour negli Stati Uniti, che forse servirà a porre fine a questa storia.