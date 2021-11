Improvviso malore per Ornella Vanoni: la cantante è costretta all’abbandono

Che cosa è successo ad Ornella Vanoni? La cantante non si è sentita bene, ha accusato un malore ed è stata costretta ad abbandonare Le Iene: già scelta la sua sostituta.

Con più di 65 milioni di dischi venduti e ben sessant’anni di carriera alle spalle, Ornella Vanoni è una cantante tra le più importanti e premiate della musica leggera italiana. Oggi ha 87 anni d’età, ma non ha mai smesso di cantare: il suo ultimo album è uscito nel 2021 e si chiama “Unica“.

Nell’arco della sua carriera la Vanoni ha ricevuto premi e riconoscimenti come nessun’altra collega italiana. È l’unica cantante donna ad aver ricevuto ben tre premiazioni dal Premio Tenco e nel ’99 anche il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato otto volte da concorrente, le ha riconosciuto un Premio alla Carriera.

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è tonata anche di recente, in qualità di ospite, presenza fissa nelle ultime tre edizioni del Festival. Ha pubblicato più di sessanta album musicali, tra i quali ben nove raccolte con i suoi migliori successi e le canzoni più famose.

Negli anni più recenti, Ornella Vanoni si è dedicata sempre più spesso anche alla televisione facendo da giudice in talent-show come “Ora o mai più”, “Star Academy” e “Amici Celebrities”. E ieri avrebbe dovuto condurre anche la puntata di “Le Iene” al fianco di Nicola Savino: la Vanoni però si è sentita poco bene e ha dovuto rinunciare. Ecco cosa è successo.

La Vanoni non ce la fa, Le Iene chiamano Elena Santarelli

La cantante Ornella Vanoni ha accusato un piccolo malore dovuto ad una forte influenza e per questo motivo non ha potuto affiancare Savino nell’ultima puntata delle Iene. Con ogni probabilità la rivedremo in prima serata nelle prossime puntate, appena si sarà ripresa, ma nel frattempo la redazione di Mediaset l’ha già sostituita.

Al suo posto ieri sera c’era Elena Santarelli, la showgirl ex Isola dei Famosi. La donna ha annunciato la novità su Instagram, tenendoci ad augurare una pronta guarigione alla cantante: “Voglio mandarti un bacio. Tu sei unica, impossibile sostituirti“, ha detto nelle storie.

Dopo la sostituzione last-minute, al termine della puntata, Elena Santarelli ha ringraziato tutta la redazione del programma con un nuovo messaggio sui social: “Mi sono divertita tanto, vi sono molto grata per tutte le cose belle“. Adesso speriamo di rivedere presto Ornella Vanoni, non appena si sarà rimessa.